О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Информация о правообладателе: Abaseen Music Production
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Dil q tumny thor dia
Dil q tumny thor dia2024 · Сингл · Mansoor Armaan
Релиз Pa Makh de Kha Sha
Pa Makh de Kha Sha2023 · Сингл · Mansoor Armaan
Релиз Zra Armaan
Zra Armaan2023 · Сингл · Mansoor Armaan
Релиз Yaara Yaara
Yaara Yaara2023 · Сингл · Mansoor Armaan
Релиз Ta Sra Me Zra Na Yarana Kari
Ta Sra Me Zra Na Yarana Kari2023 · Сингл · Mansoor Armaan
Релиз Maskhara Me Par Ta WKa
Maskhara Me Par Ta WKa2023 · Сингл · Mansoor Armaan
Релиз Nang Lari Gairat Lari
Nang Lari Gairat Lari2022 · Сингл · Mansoor Armaan
Релиз Der Geelaman Yam
Der Geelaman Yam2022 · Сингл · Mansoor Armaan
Релиз Speen Cotten Kaali Kawam
Speen Cotten Kaali Kawam2022 · Сингл · Mansoor Armaan
Релиз Sarzora Yaara
Sarzora Yaara2022 · Сингл · Mansoor Armaan
Релиз Tumne Tu Jafa Kiya
Tumne Tu Jafa Kiya2022 · Сингл · Mansoor Armaan
Релиз Meri Chahat Teri Tamanah
Meri Chahat Teri Tamanah2022 · Альбом · Mansoor Armaan
Релиз Da Zra Par Sir De Dagh Ray Kare
Da Zra Par Sir De Dagh Ray Kare2022 · Альбом · Mansoor Armaan
Релиз Da Judai Zor Me Ledale
Da Judai Zor Me Ledale2022 · Альбом · Mansoor Armaan

Похожие артисты

Mansoor Armaan
Артист

Mansoor Armaan

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож