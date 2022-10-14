О нас

Shel Shapiro

Shel Shapiro

Альбом  ·  2022

Quasi una leggenda

#Поп
Shel Shapiro

Артист

Shel Shapiro

Релиз Quasi una leggenda

#

Название

Альбом

1

Трек Non dipende da Dio

Non dipende da Dio

Shel Shapiro

Quasi una leggenda

3:20

2

Трек Hey guardami un po'

Hey guardami un po'

Shel Shapiro

Quasi una leggenda

3:27

3

Трек You Forgot to Cry

You Forgot to Cry

Shel Shapiro

Quasi una leggenda

3:50

4

Трек Angeli devastati

Angeli devastati

Shel Shapiro

Quasi una leggenda

4:24

5

Трек I Love Walking in the Rain

I Love Walking in the Rain

Shel Shapiro

Quasi una leggenda

4:32

6

Трек La leggenda dell'amore eterno

La leggenda dell'amore eterno

Shel Shapiro

Quasi una leggenda

3:53

7

Трек Vedrai Jerusalem

Vedrai Jerusalem

Shel Shapiro

Quasi una leggenda

3:52

8

Трек Non arrenderti

Non arrenderti

Shel Shapiro

,

Dori Ghezzi

Quasi una leggenda

3:26

9

Трек Troppa realtà

Troppa realtà

Shel Shapiro

Quasi una leggenda

4:02

10

Трек C'est la vie

C'est la vie

Shel Shapiro

Quasi una leggenda

4:40

11

Трек Fa che sia così

Fa che sia così

Shel Shapiro

Quasi una leggenda

4:01

12

Трек Next Year in Jerusalem

Next Year in Jerusalem

Shel Shapiro

Quasi una leggenda

3:49

13

Трек Se te ne vai

Se te ne vai

Shel Shapiro

,

Lina Sastri

Quasi una leggenda

3:11

Информация о правообладателе: Playaudio
