禅修音乐盒

禅修音乐盒

Альбом  ·  2022

清心安神｜品茶书法读书｜沉浸静坐冥想

#Поп
禅修音乐盒

Артист

禅修音乐盒

Релиз 清心安神｜品茶书法读书｜沉浸静坐冥想

#

Название

Альбом

1

Трек 茶居采耳 (葫芦丝+自然声)

茶居采耳 (葫芦丝+自然声)

禅修音乐盒

清心安神｜品茶书法读书｜沉浸静坐冥想

1:37

2

Трек 葫芦曲梦 (葫芦丝+自然声)

葫芦曲梦 (葫芦丝+自然声)

禅修音乐盒

清心安神｜品茶书法读书｜沉浸静坐冥想

1:37

3

Трек 回忆音声 (葫芦丝+自然声)

回忆音声 (葫芦丝+自然声)

禅修音乐盒

清心安神｜品茶书法读书｜沉浸静坐冥想

1:29

4

Трек 明月茶居 (葫芦丝+自然声)

明月茶居 (葫芦丝+自然声)

禅修音乐盒

清心安神｜品茶书法读书｜沉浸静坐冥想

1:26

5

Трек 她的旋律 (葫芦丝+自然声)

她的旋律 (葫芦丝+自然声)

禅修音乐盒

清心安神｜品茶书法读书｜沉浸静坐冥想

1:35

6

Трек 养生如按摩 (葫芦丝+自然声)

养生如按摩 (葫芦丝+自然声)

禅修音乐盒

清心安神｜品茶书法读书｜沉浸静坐冥想

1:41

7

Трек 圆月天空 (葫芦丝+自然声)

圆月天空 (葫芦丝+自然声)

禅修音乐盒

清心安神｜品茶书法读书｜沉浸静坐冥想

1:44

Информация о правообладателе: 印象行空
