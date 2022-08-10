О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Faryadi Kakar

Faryadi Kakar

Альбом  ·  2022

Manam Che Da Zaalim Da Zor Quwat Na Laram

#Поп
Faryadi Kakar

Артист

Faryadi Kakar

Релиз Manam Che Da Zaalim Da Zor Quwat Na Laram

#

Название

Альбом

1

Трек Manam Che Da Zaalim Da Zor Quwat Na Laram

Manam Che Da Zaalim Da Zor Quwat Na Laram

Faryadi Kakar

Manam Che Da Zaalim Da Zor Quwat Na Laram

8:56

Информация о правообладателе: Khilji Production
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Banda Manda Dai
Banda Manda Dai2025 · Сингл · Faryadi Kakar
Релиз Shaheed da Wino Boi
Shaheed da Wino Boi2025 · Сингл · Faryadi Kakar
Релиз Speen Motai
Speen Motai2025 · Сингл · Faryadi Kakar
Релиз Tol Wajood Ma
Tol Wajood Ma2025 · Сингл · Faryadi Kakar
Релиз Raghle Asel Sawe
Raghle Asel Sawe2025 · Сингл · Faryadi Kakar
Релиз Dak La Chama
Dak La Chama2025 · Сингл · Faryadi Kakar
Релиз Jolay Ba Darta
Jolay Ba Darta2025 · Сингл · Faryadi Kakar
Релиз Der Khalag Parata Woo
Der Khalag Parata Woo2025 · Сингл · Faryadi Kakar
Релиз Dak Ka Sagreetan
Dak Ka Sagreetan2025 · Сингл · Faryadi Kakar
Релиз Maghrora Tar Har Cha
Maghrora Tar Har Cha2025 · Сингл · Faryadi Kakar
Релиз Da Garanai
Da Garanai2025 · Сингл · Faryadi Kakar
Релиз Ghamo Zarhona
Ghamo Zarhona2024 · Сингл · Faryadi Kakar
Релиз Yaran Maran Rata
Yaran Maran Rata2024 · Сингл · Faryadi Kakar
Релиз Da Yar da Kali Miyan
Da Yar da Kali Miyan2024 · Сингл · Faryadi Kakar

Похожие артисты

Faryadi Kakar
Артист

Faryadi Kakar

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож