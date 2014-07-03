Информация о правообладателе: Bragiri Record
Альбом · 2014
Saputangan Na Marsap Ilu
#
Название
Альбом
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы исполнителя
Ditogu Tuhan Jesus Au2022 · Альбом · Rita Butar Butar
Dos Ni Roha2022 · Сингл · RNB Singer
Dalam Lomba Cipta Lagu Batak 20212021 · Альбом · Rita Butar Butar
Saputangan Na Marsap Ilu2014 · Альбом · Rita Butar Butar
Tak Kan Ada Lagi Tangis Dihatiku1987 · Альбом · Rita Butar Butar
Hati1986 · Альбом · Rita Butar Butar
Jangan Hapuskan Rinduku1985 · Альбом · Rita Butar Butar
Mencari Cinta1985 · Альбом · Rita Butar Butar
Seandainya Aku Punya Sayap1984 · Альбом · Rita Butar Butar
Bintang1983 · Альбом · Rita Butar Butar
Didia Rokaphi1983 · Альбом · Rita Butar Butar
Wanita1983 · Альбом · Rita Butar Butar
Yang Namanya Cinta1980 · Альбом · Rita Butar Butar
Hari Hari Sepi1980 · Альбом · Rita Butar Butar