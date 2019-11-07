О нас

Информация о правообладателе: Gültekin Bozkurt
Волна по релизу

Релиз Ha Zıravî Kê
Ha Zıravî Kê2025 · Сингл · Tekin Bozkurd
Релиз Aylê Kınê
Aylê Kınê2024 · Сингл · Tekin Bozkurd
Релиз Sayid Axa Gırani
Sayid Axa Gırani2024 · Сингл · Tekin Bozkurd
Релиз Said Axa
Said Axa2023 · Сингл · Tekin Bozkurd
Релиз Lore Trap
Lore Trap2023 · Сингл · Tekin Bozkurd
Релиз Malamın Diyarbekir Dolabe
Malamın Diyarbekir Dolabe2022 · Сингл · Tekin Bozkurd
Релиз Sincap Lore
Sincap Lore2022 · Сингл · Tekin Bozkurd
Релиз Lıkır Lıkır Yare
Lıkır Lıkır Yare2022 · Сингл · Tekin Bozkurd
Релиз Yade Min Dil Girtiye
Yade Min Dil Girtiye2022 · Альбом · Tekin Bozkurd
Релиз Lê Canê
Lê Canê2022 · Сингл · Tekin Bozkurd
Релиз Şewko / Keynê
Şewko / Keynê2020 · Альбом · Tekin Bozkurd
Релиз Lore Şevko
Lore Şevko2019 · Альбом · Tekin Bozkurd
Релиз Le Verne
Le Verne2019 · Альбом · Şeyhmus Dal
Релиз Eyşanê
Eyşanê2019 · Альбом · Tekin Bozkurd

