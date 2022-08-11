О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Wagma

Wagma

,

Amin Ulfat

Альбом  ·  2022

Amin Ulfat, Wagma Tappay, Vol. 83

#Со всего мира
Wagma

Артист

Wagma

Релиз Amin Ulfat, Wagma Tappay, Vol. 83

#

Название

Альбом

1

Трек Akh Ka Za Khabar Wai

Akh Ka Za Khabar Wai

Wagma

,

Amin Ulfat

Amin Ulfat, Wagma Tappay, Vol. 83

7:46

2

Трек Bas Di Shinkhaili

Bas Di Shinkhaili

Wagma

,

Amin Ulfat

Amin Ulfat, Wagma Tappay, Vol. 83

7:41

3

Трек Charsi Yara Raza

Charsi Yara Raza

Wagma

,

Amin Ulfat

Amin Ulfat, Wagma Tappay, Vol. 83

5:47

4

Трек Gul Pata Wa Shindam

Gul Pata Wa Shindam

Wagma

,

Amin Ulfat

Amin Ulfat, Wagma Tappay, Vol. 83

5:51

5

Трек Ma Pyar Kari Di

Ma Pyar Kari Di

Wagma

,

Amin Ulfat

Amin Ulfat, Wagma Tappay, Vol. 83

5:01

6

Трек Ma Ta La Dar Kavi

Ma Ta La Dar Kavi

Wagma

,

Amin Ulfat

Amin Ulfat, Wagma Tappay, Vol. 83

5:17

7

Трек Kor Mi Da Zra Jor Ka

Kor Mi Da Zra Jor Ka

Wagma

,

Amin Ulfat

Amin Ulfat, Wagma Tappay, Vol. 83

12:31

8

Трек Makh Makh

Makh Makh

Wagma

,

Amin Ulfat

Amin Ulfat, Wagma Tappay, Vol. 83

6:27

9

Трек Mung Dwara Lawani Yo Ka Jahan Lawani Di

Mung Dwara Lawani Yo Ka Jahan Lawani Di

Wagma

,

Amin Ulfat

Amin Ulfat, Wagma Tappay, Vol. 83

6:19

10

Трек Nan Bia Kawo Da Stargo Jang

Nan Bia Kawo Da Stargo Jang

Wagma

,

Amin Ulfat

Amin Ulfat, Wagma Tappay, Vol. 83

4:51

11

Трек Pa Las Ki Mi Bangri Mata Vi

Pa Las Ki Mi Bangri Mata Vi

Wagma

,

Amin Ulfat

Amin Ulfat, Wagma Tappay, Vol. 83

4:59

12

Трек Saba Mi Bal Killi Ta Wrina

Saba Mi Bal Killi Ta Wrina

Wagma

,

Amin Ulfat

Amin Ulfat, Wagma Tappay, Vol. 83

4:47

13

Трек Ya Mi Ka Wada Ya Mi Mra

Ya Mi Ka Wada Ya Mi Mra

Wagma

,

Amin Ulfat

Amin Ulfat, Wagma Tappay, Vol. 83

5:29

14

Трек Za Ba Jaram

Za Ba Jaram

Wagma

,

Amin Ulfat

Amin Ulfat, Wagma Tappay, Vol. 83

5:03

15

Трек Zra mi Nari Nari Khokeghi

Zra mi Nari Nari Khokeghi

Wagma

,

Amin Ulfat

Amin Ulfat, Wagma Tappay, Vol. 83

4:33

16

Трек Za Ba Pa Khawro Ki Khoshal Yam

Za Ba Pa Khawro Ki Khoshal Yam

Wagma

,

Amin Ulfat

Amin Ulfat, Wagma Tappay, Vol. 83

11:19

17

Трек Zulfa Di Shana Wana

Zulfa Di Shana Wana

Wagma

,

Amin Ulfat

Amin Ulfat, Wagma Tappay, Vol. 83

10:03

Информация о правообладателе: Adil Sharif
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Gharib Gula
Gharib Gula2024 · Сингл · Wagma
Релиз Baley Baley Orbal Mey
Baley Baley Orbal Mey2024 · Сингл · Wagma
Релиз Janana Las Da Meni Raka Tapay
Janana Las Da Meni Raka Tapay2024 · Сингл · Wagma
Релиз Yar Musafara Raza Watan Ta Rasha
Yar Musafara Raza Watan Ta Rasha2024 · Сингл · Wagma
Релиз Da Halak Toora Da Longy Chinar Ye Wana
Da Halak Toora Da Longy Chinar Ye Wana2024 · Альбом · Wagma
Релиз Zama Khaist Da
Zama Khaist Da2024 · Сингл · Wagma
Релиз Wayi Wayi
Wayi Wayi2024 · Сингл · Wagma
Релиз Uff Uff Da Starge
Uff Uff Da Starge2024 · Сингл · Wagma
Релиз Da Waley Waley
Da Waley Waley2024 · Сингл · Wagma
Релиз Da Hejar Shapa
Da Hejar Shapa2024 · Альбом · Wagma
Релиз Da Loyo Loyo Qudrathoono Raba
Da Loyo Loyo Qudrathoono Raba2024 · Сингл · Wagma
Релиз Jora Tappy
Jora Tappy2024 · Сингл · Wagma
Релиз Bya Watan Ta Kla Razay
Bya Watan Ta Kla Razay2024 · Сингл · Wagma
Релиз Ta Pa Khapla Khanda
Ta Pa Khapla Khanda2024 · Сингл · Wagma

Похожие артисты

Wagma
Артист

Wagma

Uttara Kelkar
Артист

Uttara Kelkar

Sanjay Sawant
Артист

Sanjay Sawant

Ustad Afzal Sabri
Артист

Ustad Afzal Sabri

Pushpa Banerjee
Артист

Pushpa Banerjee

Ahmad Gul
Артист

Ahmad Gul

Peer Muhammad
Артист

Peer Muhammad

Shakthi
Артист

Shakthi

Anwar Khayal
Артист

Anwar Khayal

Priyanka Jain
Артист

Priyanka Jain

Kovai Murali
Артист

Kovai Murali

Peer Muhammed
Артист

Peer Muhammed

A Jangi Reddy
Артист

A Jangi Reddy