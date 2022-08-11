О нас

Philharmonia Orchestra

Philharmonia Orchestra

,

Otto Klemperer

Сингл  ·  2022

Otto Klemperer Conducts Kurt Weill's Suite From The Threepenny Opera (Dreigroschenmusik) - Johann Strauss II: Vienna Life Waltz - Emperor Waltz - Overture: Die Fledermaus And Klemperer's Own Merry Waltz

#Классическая

2 лайка

Philharmonia Orchestra

Артист

Philharmonia Orchestra

Релиз Otto Klemperer Conducts Kurt Weill's Suite From The Threepenny Opera (Dreigroschenmusik) - Johann Strauss II: Vienna Life Waltz - Emperor Waltz - Overture: Die Fledermaus And Klemperer's Own Merry Waltz

#

Название

Альбом

1

Трек Wiener Blut, Walzer, Op. 354

Wiener Blut, Walzer, Op. 354

Philharmonia Orchestra

,

Otto Klemperer

Otto Klemperer Conducts Kurt Weill's Suite From The Threepenny Opera (Dreigroschenmusik) - Johann Strauss II: Vienna Life Waltz - Emperor Waltz - Overture: Die Fledermaus And Klemperer's Own Merry Waltz

8:32

2

Трек Die Fledermaus: Overture

Die Fledermaus: Overture

Philharmonia Orchestra

,

Otto Klemperer

Otto Klemperer Conducts Kurt Weill's Suite From The Threepenny Opera (Dreigroschenmusik) - Johann Strauss II: Vienna Life Waltz - Emperor Waltz - Overture: Die Fledermaus And Klemperer's Own Merry Waltz

8:35

3

Трек Kaiserwalzer, Op. 437

Kaiserwalzer, Op. 437

Philharmonia Orchestra

,

Otto Klemperer

Otto Klemperer Conducts Kurt Weill's Suite From The Threepenny Opera (Dreigroschenmusik) - Johann Strauss II: Vienna Life Waltz - Emperor Waltz - Overture: Die Fledermaus And Klemperer's Own Merry Waltz

10:47

4

Трек Kleine Dreigroschenmusik: I. Ouverture

Kleine Dreigroschenmusik: I. Ouverture

Philharmonia Orchestra

,

Otto Klemperer

Otto Klemperer Conducts Kurt Weill's Suite From The Threepenny Opera (Dreigroschenmusik) - Johann Strauss II: Vienna Life Waltz - Emperor Waltz - Overture: Die Fledermaus And Klemperer's Own Merry Waltz

2:17

5

Трек Kleine Dreigroschenmusik: II. Die Moritat von Mackie Messer

Kleine Dreigroschenmusik: II. Die Moritat von Mackie Messer

Philharmonia Orchestra

,

Otto Klemperer

Otto Klemperer Conducts Kurt Weill's Suite From The Threepenny Opera (Dreigroschenmusik) - Johann Strauss II: Vienna Life Waltz - Emperor Waltz - Overture: Die Fledermaus And Klemperer's Own Merry Waltz

2:18

6

Трек Kleine Dreigroschenmusik: III. Die Ballade vom angenehmen Leben

Kleine Dreigroschenmusik: III. Die Ballade vom angenehmen Leben

Philharmonia Orchestra

,

Otto Klemperer

Otto Klemperer Conducts Kurt Weill's Suite From The Threepenny Opera (Dreigroschenmusik) - Johann Strauss II: Vienna Life Waltz - Emperor Waltz - Overture: Die Fledermaus And Klemperer's Own Merry Waltz

3:16

7

Трек Kleine Dreigroschenmusik: IV. Polly's Lied

Kleine Dreigroschenmusik: IV. Polly's Lied

Philharmonia Orchestra

,

Otto Klemperer

Otto Klemperer Conducts Kurt Weill's Suite From The Threepenny Opera (Dreigroschenmusik) - Johann Strauss II: Vienna Life Waltz - Emperor Waltz - Overture: Die Fledermaus And Klemperer's Own Merry Waltz

2:33

8

Трек Kleine Dreigroschenmusik: V. Tango Ballade

Kleine Dreigroschenmusik: V. Tango Ballade

Philharmonia Orchestra

,

Otto Klemperer

Otto Klemperer Conducts Kurt Weill's Suite From The Threepenny Opera (Dreigroschenmusik) - Johann Strauss II: Vienna Life Waltz - Emperor Waltz - Overture: Die Fledermaus And Klemperer's Own Merry Waltz

2:44

9

Трек Kleine Dreigroschenmusik: VI. Kananen-Song

Kleine Dreigroschenmusik: VI. Kananen-Song

Philharmonia Orchestra

,

Otto Klemperer

Otto Klemperer Conducts Kurt Weill's Suite From The Threepenny Opera (Dreigroschenmusik) - Johann Strauss II: Vienna Life Waltz - Emperor Waltz - Overture: Die Fledermaus And Klemperer's Own Merry Waltz

2:47

10

Трек Kleine Dreigroschenmusik: VII. Dreigroschen-Finale

Kleine Dreigroschenmusik: VII. Dreigroschen-Finale

Philharmonia Orchestra

,

Otto Klemperer

Otto Klemperer Conducts Kurt Weill's Suite From The Threepenny Opera (Dreigroschenmusik) - Johann Strauss II: Vienna Life Waltz - Emperor Waltz - Overture: Die Fledermaus And Klemperer's Own Merry Waltz

4:25

11

Трек Merry Waltz

Merry Waltz

Philharmonia Orchestra

,

Otto Klemperer

Otto Klemperer Conducts Kurt Weill's Suite From The Threepenny Opera (Dreigroschenmusik) - Johann Strauss II: Vienna Life Waltz - Emperor Waltz - Overture: Die Fledermaus And Klemperer's Own Merry Waltz

7:21

Информация о правообладателе: GazzaLadra
