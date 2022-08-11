О нас

Wagma

Wagma

,

Amin Ulfat

Альбом  ·  2022

Amin Ulfat And Wagma Songs

#Со всего мира
Wagma

Артист

Wagma

Релиз Amin Ulfat And Wagma Songs

#

Название

Альбом

1

Трек Ah Lawani-Tappay

Ah Lawani-Tappay

Wagma

,

Amin Ulfat

Amin Ulfat And Wagma Songs

5:46

2

Трек Bangri Wala Nan Godar Ta Rasha

Bangri Wala Nan Godar Ta Rasha

Wagma

,

Amin Ulfat

Amin Ulfat And Wagma Songs

8:01

3

Трек Da Bailtatna Shpa Na Saba Keghi-Tappay

Da Bailtatna Shpa Na Saba Keghi-Tappay

Wagma

,

Amin Ulfat

Amin Ulfat And Wagma Songs

11:29

4

Трек Che Da Janan Pa Mina Sar Qurbana Vina

Che Da Janan Pa Mina Sar Qurbana Vina

Wagma

,

Amin Ulfat

Amin Ulfat And Wagma Songs

12:46

5

Трек Da Toro Khawro Kali Jora Vi-Tappay

Da Toro Khawro Kali Jora Vi-Tappay

Wagma

,

Amin Ulfat

Amin Ulfat And Wagma Songs

6:32

6

Трек Da Kochinao Kade-Attan Song

Da Kochinao Kade-Attan Song

Wagma

,

Amin Ulfat

Amin Ulfat And Wagma Songs

9:35

7

Трек Darta Rawari Ma Chargul Di-Attan Song

Darta Rawari Ma Chargul Di-Attan Song

Wagma

,

Amin Ulfat

Amin Ulfat And Wagma Songs

5:10

8

Трек Khudaiya Ma Rawala Loya Akhtara-Best Song

Khudaiya Ma Rawala Loya Akhtara-Best Song

Wagma

,

Amin Ulfat

Amin Ulfat And Wagma Songs

5:40

9

Трек Khwar Zara-Tappay

Khwar Zara-Tappay

Wagma

,

Amin Ulfat

Amin Ulfat And Wagma Songs

5:03

10

Трек Dunya Fani Da-Tappay

Dunya Fani Da-Tappay

Wagma

,

Amin Ulfat

Amin Ulfat And Wagma Songs

12:34

11

Трек Malmana Raghali De-Tappay

Malmana Raghali De-Tappay

Wagma

,

Amin Ulfat

Amin Ulfat And Wagma Songs

5:49

12

Трек Lawani Dar Pasi Shoma-Tappay

Lawani Dar Pasi Shoma-Tappay

Wagma

,

Amin Ulfat

Amin Ulfat And Wagma Songs

8:45

13

Трек Nazak Hero Di Shahrukh Khan

Nazak Hero Di Shahrukh Khan

Wagma

,

Amin Ulfat

Amin Ulfat And Wagma Songs

4:59

14

Трек Os Na Razi Janan-Tappay

Os Na Razi Janan-Tappay

Wagma

,

Amin Ulfat

Amin Ulfat And Wagma Songs

4:38

15

Трек Pa Lara Zam-Tappay

Pa Lara Zam-Tappay

Wagma

,

Amin Ulfat

Amin Ulfat And Wagma Songs

3:33

16

Трек Rasa Yara Rasa-Tappay

Rasa Yara Rasa-Tappay

Wagma

,

Amin Ulfat

Amin Ulfat And Wagma Songs

5:02

17

Трек Zama Janan Rasara Kana-Tappay

Zama Janan Rasara Kana-Tappay

Wagma

,

Amin Ulfat

Amin Ulfat And Wagma Songs

5:48

Информация о правообладателе: Adil Sharif
