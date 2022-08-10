О нас

Информация о правообладателе: AK-Studio Punhana Pvt Ltd
Волна по релизу

Релиз Poli Aage Susro Ghar M Saas Sowe H
Poli Aage Susro Ghar M Saas Sowe H2024 · Альбом · Aasif Sayar Mewati
Релиз Creta Randi Bhada Ki
Creta Randi Bhada Ki2023 · Сингл · Aasif Sayar Mewati
Релиз Rahul Ka kartoos
Rahul Ka kartoos2023 · Сингл · Aasif Sayar Mewati
Релиз Mera Sir Pe Banta Tokni
Mera Sir Pe Banta Tokni2023 · Сингл · Aasif Sayar Mewati
Релиз Dabangg Chhora Sona ko
Dabangg Chhora Sona ko2023 · Сингл · Aasif Sayar Mewati
Релиз fancy Dehngal Sona Ka
fancy Dehngal Sona Ka2023 · Сингл · Aasif Sayar Mewati
Релиз Ajru Ki Shaadi
Ajru Ki Shaadi2023 · Сингл · Aasif Sayar Mewati
Релиз तेरी कसम खारी छोरा असपाक
तेरी कसम खारी छोरा असपाक2023 · Сингл · Aasif Sayar Mewati
Релиз Dabangg Chhori Mewati
Dabangg Chhori Mewati2022 · Сингл · Mohin singer mewati
Релиз सोयाब को सच्चो प्यार
सोयाब को सच्चो प्यार2022 · Сингл · Aasif Sayar Mewati
Релиз बाइक पे साहिब आरो है
बाइक पे साहिब आरो है2022 · Сингл · Aasif Sayar Mewati
Релиз Me Medam Aasif Ki
Me Medam Aasif Ki2022 · Альбом · Star Irfan Pahat
Релиз Tere Bina Mere Sajan
Tere Bina Mere Sajan2022 · Альбом · Star Irfan Pahat
Релиз चलाके गाड़ी मुबीन
चलाके गाड़ी मुबीन2022 · Альбом · Star Irfan Pahat

Aasif Sayar Mewati
Артист

Aasif Sayar Mewati

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож