Various Artists

Various Artists

Альбом  ·  2013

Frédéric Chopin: Dernier concert à Paris

#Классическая
Various Artists

Артист

Various Artists

Релиз Frédéric Chopin: Dernier concert à Paris

#

Название

Альбом

1

Трек Trio in E Major, K. 542: I. Allegro

Trio in E Major, K. 542: I. Allegro

Yves Henry

,

Gilles Henry

,

Adrien Frasse-Sombet

Frédéric Chopin: Dernier concert à Paris

5:31

2

Трек Trio in E Major, K. 542: II. Andante grazioso

Trio in E Major, K. 542: II. Andante grazioso

Yves Henry

,

Gilles Henry

,

Adrien Frasse-Sombet

Frédéric Chopin: Dernier concert à Paris

5:12

3

Трек Trio in E Major, K. 542: III. Allegro

Trio in E Major, K. 542: III. Allegro

Yves Henry

,

Gilles Henry

,

Adrien Frasse-Sombet

Frédéric Chopin: Dernier concert à Paris

7:01

4

Трек I Capuleti e i Montecchi

I Capuleti e i Montecchi

Yves Henry

,

Gilles Henry

,

Adrien Frasse-Sombet

,

Julie Fuchs

,

Xavier Le Maréchal

Frédéric Chopin: Dernier concert à Paris

7:13

5

Трек Nocturne in E-Flat Major, Op. 55, n. 2

Nocturne in E-Flat Major, Op. 55, n. 2

Yves Henry

,

Gilles Henry

,

Adrien Frasse-Sombet

Frédéric Chopin: Dernier concert à Paris

5:22

6

Трек Barcarolle in F-Sharp Major, Op. 60

Barcarolle in F-Sharp Major, Op. 60

Yves Henry

,

Gilles Henry

,

Adrien Frasse-Sombet

Frédéric Chopin: Dernier concert à Paris

9:56

7

Трек La flûte enchantée, K. 620

La flûte enchantée, K. 620

Yves Henry

,

Gilles Henry

,

Adrien Frasse-Sombet

,

Julie Fuchs

,

Xavier Le Maréchal

Frédéric Chopin: Dernier concert à Paris

4:12

8

Трек Étude in A-Flat Major, Op. 25: No. 1

Étude in A-Flat Major, Op. 25: No. 1

Yves Henry

,

Gilles Henry

,

Adrien Frasse-Sombet

Frédéric Chopin: Dernier concert à Paris

2:25

9

Трек Étude in G-Flat Major, Op. 10: No. 5

Étude in G-Flat Major, Op. 10: No. 5

Yves Henry

,

Gilles Henry

,

Adrien Frasse-Sombet

Frédéric Chopin: Dernier concert à Paris

1:40

10

Трек Berceuse in D-Flat Major, Op. 57

Berceuse in D-Flat Major, Op. 57

Yves Henry

,

Gilles Henry

,

Adrien Frasse-Sombet

Frédéric Chopin: Dernier concert à Paris

5:20

11

Трек Sonata, Op. 65: I. Scherzo (Pour violoncelle et piano)

Sonata, Op. 65: I. Scherzo (Pour violoncelle et piano)

Yves Henry

,

Gilles Henry

,

Adrien Frasse-Sombet

Frédéric Chopin: Dernier concert à Paris

4:31

12

Трек Sonata, Op. 65: II. Adagio (Pour violoncelle et piano)

Sonata, Op. 65: II. Adagio (Pour violoncelle et piano)

Yves Henry

,

Gilles Henry

,

Adrien Frasse-Sombet

Frédéric Chopin: Dernier concert à Paris

3:36

13

Трек Sonata, Op. 65: III. Finale (Allegro) (Pour violoncelle et piano)

Sonata, Op. 65: III. Finale (Allegro) (Pour violoncelle et piano)

Yves Henry

,

Gilles Henry

,

Adrien Frasse-Sombet

Frédéric Chopin: Dernier concert à Paris

6:31

14

Трек Robert le Diable

Robert le Diable

Yves Henry

,

Gilles Henry

,

Adrien Frasse-Sombet

,

Julie Fuchs

,

Xavier Le Maréchal

Frédéric Chopin: Dernier concert à Paris

6:07

15

Трек Préludes in B Minor, Op. 28: No. 6

Préludes in B Minor, Op. 28: No. 6

Yves Henry

,

Gilles Henry

,

Adrien Frasse-Sombet

Frédéric Chopin: Dernier concert à Paris

2:09

16

Трек Préludes in B-Flat Minor, Op. 28: No. 16

Préludes in B-Flat Minor, Op. 28: No. 16

Yves Henry

,

Gilles Henry

,

Adrien Frasse-Sombet

Frédéric Chopin: Dernier concert à Paris

1:07

17

Трек Préludes in F-Flat Major, Op. 28: No. 17

Préludes in F-Flat Major, Op. 28: No. 17

Yves Henry

,

Gilles Henry

,

Adrien Frasse-Sombet

Frédéric Chopin: Dernier concert à Paris

3:27

18

Трек Mazurkas in B Major, Op. 63: No. 1

Mazurkas in B Major, Op. 63: No. 1

Yves Henry

,

Gilles Henry

,

Adrien Frasse-Sombet

Frédéric Chopin: Dernier concert à Paris

2:18

19

Трек Mazurkas in B Major, Op. 63: No. 2

Mazurkas in B Major, Op. 63: No. 2

Yves Henry

,

Gilles Henry

,

Adrien Frasse-Sombet

Frédéric Chopin: Dernier concert à Paris

1:46

20

Трек Mazurkas in B Major, Op. 63: No. 3

Mazurkas in B Major, Op. 63: No. 3

Yves Henry

,

Gilles Henry

,

Adrien Frasse-Sombet

Frédéric Chopin: Dernier concert à Paris

2:15

21

Трек Valses in C-Flat Major, Op. 64: No. 2

Valses in C-Flat Major, Op. 64: No. 2

Yves Henry

,

Gilles Henry

,

Adrien Frasse-Sombet

Frédéric Chopin: Dernier concert à Paris

3:54

22

Трек Valses in D-Flat Major, Op. 64: No. 1

Valses in D-Flat Major, Op. 64: No. 1

Yves Henry

,

Gilles Henry

,

Adrien Frasse-Sombet

Frédéric Chopin: Dernier concert à Paris

1:54

Информация о правообладателе: Soupir Editions - DN
