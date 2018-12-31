О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Информация о правообладателе: NATRAJ MUSIC MAHASAMUND
Волна по релизу

Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Ye Kari Chalna O Jabo Bajar
Ye Kari Chalna O Jabo Bajar2021 · Альбом · Pallavi Mahilange
Релиз Turi Tor Jawani
Turi Tor Jawani2020 · Альбом · Sampuran Das
Релиз Manmohani
Manmohani2020 · Альбом · Sampuran Das
Релиз Thorkan Gothiyale
Thorkan Gothiyale2020 · Альбом · Sampuran Das
Релиз Dekh to Baiga Diya Baar
Dekh to Baiga Diya Baar2020 · Альбом · Sampuran Das
Релиз Mola Maya Dede Kathau Ao
Mola Maya Dede Kathau Ao2020 · Альбом · Sampuran Das
Релиз Darshan Dede Maiya
Darshan Dede Maiya2019 · Альбом · Parvati Mangeshkar
Релиз Mela Madai Pachpedhi Bajar
Mela Madai Pachpedhi Bajar2019 · Альбом · Sampuran Das
Релиз Lei Le Lei Le
Lei Le Lei Le2019 · Альбом · Sampuran Das
Релиз Ye Vo Babu Ke Dada
Ye Vo Babu Ke Dada2019 · Альбом · Parvati Mangeshkar
Релиз Malhar Ke Dhidhin Dai O
Malhar Ke Dhidhin Dai O2019 · Альбом · Parvati Mangeshkar
Релиз Din Ma Raat Ma
Din Ma Raat Ma2019 · Альбом · Sampuran Das
Релиз Sukh Shanichar Mangalwar
Sukh Shanichar Mangalwar2018 · Альбом · Sampuran Das
Релиз Patana He Patana He
Patana He Patana He2018 · Альбом · Parvati Mangeshkar

Похожие артисты

Sampuran Das
Артист

Sampuran Das

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож