Информация о правообладателе: Nagpuri Jhalak
Альбом · 2022
Dila Toote Koi Nahi Jane
#
Название
Альбом
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы исполнителя
Pagali Dewani2024 · Сингл · Fulmani Devi
Gudu Musa2024 · Сингл · Fulmani Devi
Dil Se Chahuna Toke2024 · Сингл · Fulmani Devi
Janam Janam Sath Re Jodi2024 · Сингл · Fulmani Devi
Gudiya Beti2024 · Сингл · Fulmani Devi
Dila Tute koi Nahi Jane2024 · Сингл · Fulmani Devi
Dil Se Chahuna Toke2024 · Сингл · Fulmani Devi
Pyar Hoyi Khulam Khula2023 · Сингл · Fulmani Devi
Sapna Me Ghare Gele2023 · Сингл · Fulmani Devi
Hay Re Dila Toote2022 · Сингл · Fulmani Devi
Paani Bharal Pokhra Me2022 · Альбом · Fulmani Devi
Jadu Bharal Nazri Me2022 · Альбом · Fulmani Devi
Dila Toote Koi Nahi Jane2022 · Альбом · Fulmani Devi
Sapna Me Jodi Toy2022 · Альбом · Fulmani Devi