Информация о правообладателе: Audionic stereo
Альбом · 2022
Deshatgar, Vol. 450
#
Название
Альбом
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы исполнителя
Che Mayen De Zorawol2024 · Сингл · Rasool Badshah
Jaar Watan Afghanistana2024 · Альбом · Rasool Badshah
Khpal Zargai Khushalawoma2024 · Сингл · Shabnam
Zama Khostwal Janana Tapay2024 · Сингл · Rasool Badshah
Aye Raqeeba Zamunga Manz Ke Jor Na Kre Biltoon2024 · Сингл · Rasool Badshah
Gup Lagawa Nan Mo Deedan Kare De Pa Ghara Da2024 · Сингл · Rasool Badshah
Zra Me Bal Kali Ke Mayen De Wartlal Rata Gran De2024 · Сингл · Rasool Badshah
Tal Ba Na We Da Wakhtona Grana Yara Dastan Tapay2024 · Сингл · Rasool Badshah
Granai Tala Be Razama2024 · Альбом · Rasool Badshah
Da Pake Meene Dewana Sha2024 · Сингл · Rasool Badshah
Da Yar Meene2024 · Сингл · Rasool Badshah
Zra Ye Rana Ware Da2024 · Альбом · Rasool Badshah
Mayan De Krama Yara2024 · Альбом · Rasool Badshah
Zama Da Jwand Gulaba2024 · Альбом · Rasool Badshah