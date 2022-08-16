О нас

Информация о правообладателе: Preghiera in Canto
Другие альбомы исполнителя

Релиз Vedrai Miracoli
Vedrai Miracoli2025 · Сингл · Giulia Parisi
Релиз Gesù era lì
Gesù era lì2025 · Сингл · Giulia Parisi
Релиз Padre nostro
Padre nostro2025 · Сингл · Giulia Parisi
Релиз Dal cielo scende la benedizione
Dal cielo scende la benedizione2025 · Сингл · Giulia Parisi
Релиз La mia anima canta
La mia anima canta2025 · Сингл · Giulia Parisi
Релиз Frutto della nostra terra
Frutto della nostra terra2025 · Сингл · Giulia Parisi
Релиз Offertorio
Offertorio2025 · Сингл · Giulia Parisi
Релиз Cantate al Signore con gioia
Cantate al Signore con gioia2025 · Сингл · Giulia Parisi
Релиз T'amerò Signor
T'amerò Signor2025 · Сингл · Giulia Parisi
Релиз Padre t'amiamo, lode a Te Signore
Padre t'amiamo, lode a Te Signore2025 · Сингл · Giulia Parisi
Релиз Con questo pane, con questo vino
Con questo pane, con questo vino2025 · Сингл · Giulia Parisi
Релиз Canti Religiosi: Tempo di Quaresima
Canti Religiosi: Tempo di Quaresima2025 · Альбом · Giulia Parisi
Релиз Canti di Pasqua: Melodie di Fede e Speranza
Canti di Pasqua: Melodie di Fede e Speranza2025 · Альбом · Giulia Parisi
Релиз Resurrezione: Musica per la Pace e la Meditazione
Resurrezione: Musica per la Pace e la Meditazione2025 · Альбом · Giulia Parisi

Giulia Parisi
Giulia Parisi

