Leonardo Locatelli

Leonardo Locatelli

Альбом  ·  2022

Hässler Best Piano Music

#Классическая
Leonardo Locatelli

Артист

Leonardo Locatelli

Релиз Hässler Best Piano Music

#

Название

Альбом

1

Трек Grand Gigue in D Minor, Op.31

Grand Gigue in D Minor, Op.31

Leonardo Locatelli

Hässler Best Piano Music

13:16

2

Трек Piano Sonata in A Minor: I. Poco Allegro

Piano Sonata in A Minor: I. Poco Allegro

Leonardo Locatelli

Hässler Best Piano Music

7:34

3

Трек Piano Sonata in A Minor: III. Presto

Piano Sonata in A Minor: III. Presto

Leonardo Locatelli

Hässler Best Piano Music

1:59

4

Трек Piano Sonata in A Minor: II. Largo

Piano Sonata in A Minor: II. Largo

Leonardo Locatelli

Hässler Best Piano Music

8:15

5

Трек Fantaisie et Sonate in C Major, Op. 4: I. Fantasia

Fantaisie et Sonate in C Major, Op. 4: I. Fantasia

Leonardo Locatelli

Hässler Best Piano Music

3:37

6

Трек Fantaisie et Sonate in C Major, Op. 4: II. Vivace

Fantaisie et Sonate in C Major, Op. 4: II. Vivace

Leonardo Locatelli

Hässler Best Piano Music

3:39

7

Трек Fantaisie et Sonate in C Major, Op. 4: III. Recitativo

Fantaisie et Sonate in C Major, Op. 4: III. Recitativo

Leonardo Locatelli

Hässler Best Piano Music

4:50

8

Трек Fantaisie et Sonate in C Major: IV. Andante

Fantaisie et Sonate in C Major: IV. Andante

Leonardo Locatelli

Hässler Best Piano Music

2:15

9

Трек Fantaisie et Sonate in C Major: V. Allegro

Fantaisie et Sonate in C Major: V. Allegro

Leonardo Locatelli

Hässler Best Piano Music

3:08

10

Трек Variations on a Chanson Russe in G Minor

Variations on a Chanson Russe in G Minor

Leonardo Locatelli

Hässler Best Piano Music

23:03

11

Трек Prélude et Chanson Allemande variée in B-Flat Major, Op. 30

Prélude et Chanson Allemande variée in B-Flat Major, Op. 30

Leonardo Locatelli

Hässler Best Piano Music

18:49

Информация о правообладателе: Classical Tunes / Leonardo LOcatelli
