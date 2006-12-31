О нас

庄学忠

庄学忠

Альбом  ·  2006

世纪浪漫恰恰情歌

#Поп
庄学忠

Артист

庄学忠

Релиз 世纪浪漫恰恰情歌

#

Название

Альбом

1

Трек 老鼠爱大米

老鼠爱大米

庄学忠

世纪浪漫恰恰情歌

3:35

2

Трек 娃娃

娃娃

庄学忠

世纪浪漫恰恰情歌

3:19

3

Трек 东家蝴蝶西家飞

东家蝴蝶西家飞

庄学忠

世纪浪漫恰恰情歌

2:58

4

Трек 自己美

自己美

庄学忠

世纪浪漫恰恰情歌

2:15

5

Трек 你到底爱谁

你到底爱谁

庄学忠

世纪浪漫恰恰情歌

3:40

6

Трек 汉家好儿郎

汉家好儿郎

庄学忠

世纪浪漫恰恰情歌

2:35

7

Трек 山前山后百花开

山前山后百花开

庄学忠

世纪浪漫恰恰情歌

3:44

8

Трек 加多一点点

加多一点点

庄学忠

世纪浪漫恰恰情歌

2:40

9

Трек 丁香花

丁香花

庄学忠

世纪浪漫恰恰情歌

2:42

10

Трек 阿瓦古丽

阿瓦古丽

庄学忠

世纪浪漫恰恰情歌

3:19

11

Трек 两只蝴蝶

两只蝴蝶

庄学忠

世纪浪漫恰恰情歌

3:48

12

Трек 苦情花

苦情花

庄学忠

世纪浪漫恰恰情歌

2:44

13

Трек 牧人

牧人

庄学忠

世纪浪漫恰恰情歌

5:35

14

Трек 忘掉吧！烦恼

忘掉吧！烦恼

庄学忠

世纪浪漫恰恰情歌

2:11

15

Трек 像雾又像花

像雾又像花

庄学忠

世纪浪漫恰恰情歌

2:43

Информация о правообладателе: Kingstar Enterprise Sdn. Bhd.
