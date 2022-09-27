О нас

Leonardo Locatelli

Leonardo Locatelli

Альбом  ·  2022

Beethoven Piano Sonatas, Op. 2

#Классическая
Leonardo Locatelli

Артист

Leonardo Locatelli

Релиз Beethoven Piano Sonatas, Op. 2

#

Название

Альбом

1

Трек Piano Sonata No. 1 in F Minor, Op. 2 No. 1: I. Allegro

Piano Sonata No. 1 in F Minor, Op. 2 No. 1: I. Allegro

Leonardo Locatelli

Beethoven Piano Sonatas, Op. 2

7:24

2

Трек Piano Sonata No. 1 in F Minor, Op. 2 No. 1: II. Adagio

Piano Sonata No. 1 in F Minor, Op. 2 No. 1: II. Adagio

Leonardo Locatelli

Beethoven Piano Sonatas, Op. 2

6:06

3

Трек Piano Sonata No. 1 in F Minor, Op. 2 No. 1: III. Minuet

Piano Sonata No. 1 in F Minor, Op. 2 No. 1: III. Minuet

Leonardo Locatelli

Beethoven Piano Sonatas, Op. 2

5:57

4

Трек Piano Sonata No. 1 in F Minor, Op. 2 No. 1: IV. Prestissimo

Piano Sonata No. 1 in F Minor, Op. 2 No. 1: IV. Prestissimo

Leonardo Locatelli

Beethoven Piano Sonatas, Op. 2

8:40

5

Трек Piano Sonata No. 2 in A Major, Op. 2 No. 2: I. Allegro vivace

Piano Sonata No. 2 in A Major, Op. 2 No. 2: I. Allegro vivace

Leonardo Locatelli

Beethoven Piano Sonatas, Op. 2

12:22

6

Трек Piano Sonata No. 2 in D Major, Op. 2 No. 2: II. Largo appassionato

Piano Sonata No. 2 in D Major, Op. 2 No. 2: II. Largo appassionato

Leonardo Locatelli

Beethoven Piano Sonatas, Op. 2

10:29

7

Трек Piano Sonata No. 2 in A Major, Op. 2 No. 2: III. Scherzo

Piano Sonata No. 2 in A Major, Op. 2 No. 2: III. Scherzo

Leonardo Locatelli

Beethoven Piano Sonatas, Op. 2

5:14

8

Трек Piano Sonata No. 2 in A Major, Op. 2 No. 2: IV. Rondo

Piano Sonata No. 2 in A Major, Op. 2 No. 2: IV. Rondo

Leonardo Locatelli

Beethoven Piano Sonatas, Op. 2

7:57

9

Трек Piano Sonata No. 3 in C Major, Op. 2 No. 3: I. Allegro con brio

Piano Sonata No. 3 in C Major, Op. 2 No. 3: I. Allegro con brio

Leonardo Locatelli

Beethoven Piano Sonatas, Op. 2

12:14

10

Трек Piano Sonata No. 3 in E Major, Op. 2 No. 3: II. Adagio

Piano Sonata No. 3 in E Major, Op. 2 No. 3: II. Adagio

Leonardo Locatelli

Beethoven Piano Sonatas, Op. 2

7:54

11

Трек Piano Sonata No. 3 in C Major, Op. 2 No. 3: III. Scherzo

Piano Sonata No. 3 in C Major, Op. 2 No. 3: III. Scherzo

Leonardo Locatelli

Beethoven Piano Sonatas, Op. 2

5:14

12

Трек Piano Sonata No. 3 in C Major, Op. 2 No. 3: IV. Allegro assai

Piano Sonata No. 3 in C Major, Op. 2 No. 3: IV. Allegro assai

Leonardo Locatelli

Beethoven Piano Sonatas, Op. 2

6:24

Информация о правообладателе: Classical Tunes / Leonardo LOcatelli
