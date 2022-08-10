Информация о правообладателе: GUSI (GUYON BERISI)
Альбом · 2022
Guru Kunci Yang Mata Duit Dikerjai Peziarah Yang Pelit
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы исполнителя
Taubatan Nasuha2022 · Сингл · GUSI (GUYON BERISI)
Sopirnya Tante Neny2022 · Сингл · GUSI (GUYON BERISI)
Ulang Tahun2022 · Сингл · GUSI (GUYON BERISI)
Waktunya Makan2022 · Сингл · GUSI (GUYON BERISI)
Tukang Gali2022 · Сингл · GUSI (GUYON BERISI)
Tukang Kunci2022 · Сингл · GUSI (GUYON BERISI)
Suamiku Remuk2022 · Сингл · GUSI (GUYON BERISI)
Tamu Tak Diundang2022 · Сингл · GUSI (GUYON BERISI)
Suami Pemabuk2022 · Сингл · GUSI (GUYON BERISI)
Suami Mau Ditukar2022 · Сингл · GUSI (GUYON BERISI)
Ngeprank Tukang Warung2022 · Сингл · GUSI (GUYON BERISI)
Ngobrol Santai Di Temoe Coffee2022 · Сингл · GUSI (GUYON BERISI)
Penjahat Amatir Sok Jago2022 · Сингл · GUSI (GUYON BERISI)
Merobek Mimpi2022 · Сингл · GUSI (GUYON BERISI)