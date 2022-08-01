О нас

Sayar Rahees

Sayar Rahees

Альбом  ·  2022

धोको करगी छीनाल

#Со всего мира
Sayar Rahees

Артист

Sayar Rahees

Релиз धोको करगी छीनाल

#

Название

Альбом

1

Трек धोको करगी छीनाल

धोको करगी छीनाल

Sayar Rahees

धोको करगी छीनाल

10:36

2

Трек Sk मोबाइल सेंटर गोपाल गड

Sk मोबाइल सेंटर गोपाल गड

Sayar Rahees

धोको करगी छीनाल

5:10

3

Трек गलिहारा में बिके है रुमाल

गलिहारा में बिके है रुमाल

Sayar Rahees

धोको करगी छीनाल

4:29

4

Трек पैदल हज की यात्रा

पैदल हज की यात्रा

Sayar Rahees

धोको करगी छीनाल

10:18

5

Трек जब तक प्यारी सूरत ना देखू साहुन

जब तक प्यारी सूरत ना देखू साहुन

Sayar Rahees

धोको करगी छीनाल

12:47

6

Трек कहा गलती होगी ओ छीनाल

कहा गलती होगी ओ छीनाल

Sayar Rahees

धोको करगी छीनाल

10:20

7

Трек दो गैंगस्टर पाहत वाढा के

दो गैंगस्टर पाहत वाढा के

Sayar Rahees

धोको करगी छीनाल

10:21

8

Трек रोटी खानी मे रसीद आगो याद

रोटी खानी मे रसीद आगो याद

Sayar Rahees

धोको करगी छीनाल

17:06

9

Трек सायर रहीस और सायर उन्नास

सायर रहीस और सायर उन्नास

Sayar Rahees

धोको करगी छीनाल

9:56

Информация о правообладателе: SR Music
