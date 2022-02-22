О нас

Benny Goodman

Benny Goodman

Альбом  ·  2022

Complete Benny Goodman in Brussels

#Джаз

6 лайков

Benny Goodman

Артист

Benny Goodman

Релиз Complete Benny Goodman in Brussels

#

Название

Альбом

1

Трек Let's Dance

Let's Dance

Benny Goodman

Complete Benny Goodman in Brussels

1:04

2

Трек Don't Be That Way

Don't Be That Way

Benny Goodman

Complete Benny Goodman in Brussels

3:13

3

Трек Hallelujah

Hallelujah

Benny Goodman

Complete Benny Goodman in Brussels

4:14

4

Трек Obsession

Obsession

Benny Goodman

Complete Benny Goodman in Brussels

3:08

5

Трек Brussels Blues

Brussels Blues

Benny Goodman

Complete Benny Goodman in Brussels

3:32

6

Трек More Than You Know

More Than You Know

Benny Goodman

Complete Benny Goodman in Brussels

3:54

7

Трек The World Is Waiting for the Sunrise

The World Is Waiting for the Sunrise

Benny Goodman

Complete Benny Goodman in Brussels

3:46

8

Трек Jubilee

Jubilee

Benny Goodman

Complete Benny Goodman in Brussels

2:40

9

Трек Roll'em

Roll'em

Benny Goodman

Complete Benny Goodman in Brussels

3:49

10

Трек Stealin' Apples

Stealin' Apples

Benny Goodman

Complete Benny Goodman in Brussels

5:14

11

Трек Memories of You

Memories of You

Benny Goodman

Complete Benny Goodman in Brussels

3:48

12

Трек Balkan Mixed Grill

Balkan Mixed Grill

Benny Goodman

Complete Benny Goodman in Brussels

3:36

13

Трек Gershwin Medley: The Man I Love / Lady Be Good / Somebody Loves Me / I Got Rhythm

Gershwin Medley: The Man I Love / Lady Be Good / Somebody Loves Me / I Got Rhythm

Benny Goodman

Complete Benny Goodman in Brussels

10:44

14

Трек St. Louis Blues

St. Louis Blues

Benny Goodman

Complete Benny Goodman in Brussels

3:52

15

Трек Mr. Five by Five

Mr. Five by Five

Benny Goodman

Complete Benny Goodman in Brussels

1:50

16

Трек March of the Belgian Paratroops

March of the Belgian Paratroops

Benny Goodman

Complete Benny Goodman in Brussels

2:20

17

Трек One O'clock Jump

One O'clock Jump

Benny Goodman

Complete Benny Goodman in Brussels

5:55

18

Трек Goodbye

Goodbye

Benny Goodman

Complete Benny Goodman in Brussels

2:51

19

Трек Balkan Mixed Grill #2

Balkan Mixed Grill #2

Benny Goodman

Complete Benny Goodman in Brussels

3:32

20

Трек Avalon

Avalon

Benny Goodman

Complete Benny Goodman in Brussels

4:32

21

Трек Poor Butterfly

Poor Butterfly

Benny Goodman

Complete Benny Goodman in Brussels

4:39

22

Трек You're Driving Me Crazy

You're Driving Me Crazy

Benny Goodman

Complete Benny Goodman in Brussels

6:02

23

Трек Bugle Call Rag

Bugle Call Rag

Benny Goodman

Complete Benny Goodman in Brussels

2:44

24

Трек Mean to Me

Mean to Me

Benny Goodman

Complete Benny Goodman in Brussels

2:45

25

Трек King Porter Stomp

King Porter Stomp

Benny Goodman

Complete Benny Goodman in Brussels

3:14

26

Трек Sing, Sing, Sing

Sing, Sing, Sing

Benny Goodman

Complete Benny Goodman in Brussels

15:37

27

Трек Let's Dance #2

Let's Dance #2

Benny Goodman

Complete Benny Goodman in Brussels

0:45

28

Трек Bugle Call Rag #2

Bugle Call Rag #2

Benny Goodman

Complete Benny Goodman in Brussels

2:54

29

Трек On the Sunny Side of the Street

On the Sunny Side of the Street

Benny Goodman

Complete Benny Goodman in Brussels

3:06

30

Трек 'deed I Do

'deed I Do

Benny Goodman

Complete Benny Goodman in Brussels

2:42

31

Трек Blue Skies

Blue Skies

Benny Goodman

Complete Benny Goodman in Brussels

2:32

32

Трек I Want a Little Girl

I Want a Little Girl

Benny Goodman

Complete Benny Goodman in Brussels

3:01

33

Трек Sometimes I'm Happy

Sometimes I'm Happy

Benny Goodman

Complete Benny Goodman in Brussels

4:03

34

Трек Harvard Blues

Harvard Blues

Benny Goodman

Complete Benny Goodman in Brussels

3:53

35

Трек I'm Coming Virginia

I'm Coming Virginia

Benny Goodman

Complete Benny Goodman in Brussels

2:06

36

Трек Medley: I Gotta Right to Sing the Blues / I Hadn't Anyone Till You / I've Got You Under My Skin

Medley: I Gotta Right to Sing the Blues / I Hadn't Anyone Till You / I've Got You Under My Skin

Benny Goodman

Complete Benny Goodman in Brussels

4:41

37

Трек Pennies from Heaven

Pennies from Heaven

Benny Goodman

Complete Benny Goodman in Brussels

3:45

38

Трек Stompin' at the Savoy

Stompin' at the Savoy

Benny Goodman

Complete Benny Goodman in Brussels

3:24

39

Трек Flying Home

Flying Home

Benny Goodman

Complete Benny Goodman in Brussels

5:37

40

Трек This Is My Lucky Day

This Is My Lucky Day

Benny Goodman

Complete Benny Goodman in Brussels

1:35

41

Трек Roll 'em #2

Roll 'em #2

Benny Goodman

Complete Benny Goodman in Brussels

4:09

42

Трек Brussels Blues #2

Brussels Blues #2

Benny Goodman

Complete Benny Goodman in Brussels

3:30

43

Трек When You're Smiling

When You're Smiling

Benny Goodman

Complete Benny Goodman in Brussels

3:11

44

Трек Don't Blame Me

Don't Blame Me

Benny Goodman

Complete Benny Goodman in Brussels

4:17

45

Трек Let's Dance #3

Let's Dance #3

Benny Goodman

Complete Benny Goodman in Brussels

1:11

46

Трек When You're Smiling #2

When You're Smiling #2

Benny Goodman

Complete Benny Goodman in Brussels

3:03

47

Трек Sent for You Yesterday

Sent for You Yesterday

Benny Goodman

Complete Benny Goodman in Brussels

3:51

48

Трек Pennies from Heaven #2

Pennies from Heaven #2

Benny Goodman

Complete Benny Goodman in Brussels

3:57

49

Трек Going to Chicago

Going to Chicago

Benny Goodman

Complete Benny Goodman in Brussels

4:09

50

Трек Soon

Soon

Benny Goodman

Complete Benny Goodman in Brussels

3:59

51

Трек Who Cares?

Who Cares?

Benny Goodman

Complete Benny Goodman in Brussels

3:42

52

Трек 'deed I Do #2

'deed I Do #2

Benny Goodman

Complete Benny Goodman in Brussels

4:51

53

Трек I Hadn't Anyone Till You / I've Got You Under My Skin

I Hadn't Anyone Till You / I've Got You Under My Skin

Benny Goodman

Complete Benny Goodman in Brussels

3:40

54

Трек There's No Fool Like an Old Foo

There's No Fool Like an Old Foo

Benny Goodman

Complete Benny Goodman in Brussels

3:24

55

Трек This Is My Lucky Day #2

This Is My Lucky Day #2

Benny Goodman

Complete Benny Goodman in Brussels

1:30

56

Трек The Song Is Ended

The Song Is Ended

Benny Goodman

Complete Benny Goodman in Brussels

2:37

57

Трек I'm Coming Virginia #2

I'm Coming Virginia #2

Benny Goodman

Complete Benny Goodman in Brussels

2:33

58

Трек A Fine Romance

A Fine Romance

Benny Goodman

Complete Benny Goodman in Brussels

2:44

59

Трек Harvard Blues #2

Harvard Blues #2

Benny Goodman

Complete Benny Goodman in Brussels

4:02

60

Трек If I Had You

If I Had You

Benny Goodman

Complete Benny Goodman in Brussels

4:07

61

Трек Goodbye #2

Goodbye #2

Benny Goodman

Complete Benny Goodman in Brussels

1:34

