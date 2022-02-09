О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Gada Mohammad

Gada Mohammad

,

Ustad Rahim Khushnawaz

Альбом  ·  2022

AFGHANISTAN - Rubâb & Dutâr - Musique de Hérat et Kaboul

#Со всего мира
Gada Mohammad

Артист

Gada Mohammad

Релиз AFGHANISTAN - Rubâb & Dutâr - Musique de Hérat et Kaboul

#

Название

Альбом

1

Трек Leili kodâm ast be nok-e bâm ast

Leili kodâm ast be nok-e bâm ast

Ustad Rahim Khushnawaz

,

Gada Mohammad

AFGHANISTAN - Rubâb & Dutâr - Musique de Hérat et Kaboul

6:01

2

Трек Chahârbeiti Siâhmu wa Jalali

Chahârbeiti Siâhmu wa Jalali

Ustad Rahim Khushnawaz

,

Gada Mohammad

AFGHANISTAN - Rubâb & Dutâr - Musique de Hérat et Kaboul

5:11

3

Трек Asadullah Jân

Asadullah Jân

Ustad Rahim Khushnawaz

,

Gada Mohammad

AFGHANISTAN - Rubâb & Dutâr - Musique de Hérat et Kaboul

5:48

4

Трек Jâm-e Nârenji

Jâm-e Nârenji

Ustad Rahim Khushnawaz

,

Gada Mohammad

AFGHANISTAN - Rubâb & Dutâr - Musique de Hérat et Kaboul

3:52

5

Трек Naghmeh-e Kashâl (râga Beiru)

Naghmeh-e Kashâl (râga Beiru)

Ustad Rahim Khushnawaz

,

Gada Mohammad

AFGHANISTAN - Rubâb & Dutâr - Musique de Hérat et Kaboul

19:36

6

Трек Naghmeh-e Kashâl (râga Yemen)

Naghmeh-e Kashâl (râga Yemen)

Ustad Rahim Khushnawaz

,

Gada Mohammad

AFGHANISTAN - Rubâb & Dutâr - Musique de Hérat et Kaboul

7:19

7

Трек Naghmeh-e Kashâl (râga Bhimpalasi)

Naghmeh-e Kashâl (râga Bhimpalasi)

Ustad Rahim Khushnawaz

,

Gada Mohammad

AFGHANISTAN - Rubâb & Dutâr - Musique de Hérat et Kaboul

10:49

8

Трек Naghmeh-e Kashâl (râga Pilu)

Naghmeh-e Kashâl (râga Pilu)

Ustad Rahim Khushnawaz

,

Gada Mohammad

AFGHANISTAN - Rubâb & Dutâr - Musique de Hérat et Kaboul

14:11

9

Трек Tarz (râga Âsâ)

Tarz (râga Âsâ)

Ustad Rahim Khushnawaz

,

Gada Mohammad

AFGHANISTAN - Rubâb & Dutâr - Musique de Hérat et Kaboul

5:04

Информация о правообладателе: Ocora Radio-France
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз AFGHANISTAN - Rubâb & Dutâr - Musique de Hérat et Kaboul
AFGHANISTAN - Rubâb & Dutâr - Musique de Hérat et Kaboul2022 · Альбом · Gada Mohammad

Похожие артисты

Gada Mohammad
Артист

Gada Mohammad

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож