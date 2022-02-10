О нас

Farhang Holakouee

Farhang Holakouee

Альбом  ·  2022

Dr Holakouee Interviews - 51

#Другое
Farhang Holakouee

Артист

Farhang Holakouee

Релиз Dr Holakouee Interviews - 51

#

Название

Альбом

1

Трек برای مهاجرت به کانادا بهتر است از طريق دانشجو اقدام کنم يا از طريق اقامت؟

برای مهاجرت به کانادا بهتر است از طريق دانشجو اقدام کنم يا از طريق اقامت؟

Farhang Holakouee

Dr Holakouee Interviews - 51

26:40

2

Трек پدر و مادر نادان که به جای خدمت به دختر ۳۵ ساله خود خيانت می کنند

پدر و مادر نادان که به جای خدمت به دختر ۳۵ ساله خود خيانت می کنند

Farhang Holakouee

Dr Holakouee Interviews - 51

31:22

3

Трек پدر و مادری که به دليل کمال پرستی دختر خود را به هيچ و بی ارزش بودن تبديل کردند

پدر و مادری که به دليل کمال پرستی دختر خود را به هيچ و بی ارزش بودن تبديل کردند

Farhang Holakouee

Dr Holakouee Interviews - 51

30:25

4

Трек پدر و مادری که نميدانند با رابطه دختر ۱۸ ساله خود چه کنند

پدر و مادری که نميدانند با رابطه دختر ۱۸ ساله خود چه کنند

Farhang Holakouee

Dr Holakouee Interviews - 51

22:49

5

Трек پرسش در باره داشتن فرزند

پرسش در باره داشتن فرزند

Farhang Holakouee

Dr Holakouee Interviews - 51

31:32

6

Трек پسر ۶ ساله ای که به دليل بيماری ارثی و تولد بد در معرض گرفتاری و بيماری است

پسر ۶ ساله ای که به دليل بيماری ارثی و تولد بد در معرض گرفتاری و بيماری است

Farhang Holakouee

Dr Holakouee Interviews - 51

22:14

7

Трек پسر ۹ ساله ای که شايد علاوه بر وسواس بيماری های ديگری هم داشته باشد

پسر ۹ ساله ای که شايد علاوه بر وسواس بيماری های ديگری هم داشته باشد

Farhang Holakouee

Dr Holakouee Interviews - 51

24:10

8

Трек پسر ۲۵ ساله از افغانستان دچار اضطراب شديد

پسر ۲۵ ساله از افغانستان دچار اضطراب شديد

Farhang Holakouee

Dr Holakouee Interviews - 51

11:03

9

Трек پسر ۳۲ ساله ای که دانشجوی رشته دکترا هست و گواهينامه ندارد

پسر ۳۲ ساله ای که دانشجوی رشته دکترا هست و گواهينامه ندارد

Farhang Holakouee

Dr Holakouee Interviews - 51

33:21

10

Трек پسر ۳۲ ساله ای که در گير رابطه ها و سه ازدواج منجر به طلاق شده است

پسر ۳۲ ساله ای که در گير رابطه ها و سه ازدواج منجر به طلاق شده است

Farhang Holakouee

Dr Holakouee Interviews - 51

18:58

Информация о правообладателе: World Music
