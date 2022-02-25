О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

John Coltrane

John Coltrane

Альбом  ·  2022

The Jazz of John Coltrane

#Джаз
John Coltrane

Артист

John Coltrane

Релиз The Jazz of John Coltrane

#

Название

Альбом

1

Трек Little Old Lady

Little Old Lady

John Coltrane

The Jazz of John Coltrane

4:32

2

Трек Time After Time

Time After Time

John Coltrane

The Jazz of John Coltrane

7:47

3

Трек Lover

Lover

John Coltrane

The Jazz of John Coltrane

8:01

4

Трек Like Sonny

Like Sonny

John Coltrane

The Jazz of John Coltrane

5:58

5

Трек Body and Soul

Body and Soul

John Coltrane

The Jazz of John Coltrane

5:36

6

Трек The Believer

The Believer

John Coltrane

The Jazz of John Coltrane

13:53

7

Трек Giant Steps

Giant Steps

John Coltrane

The Jazz of John Coltrane

4:49

8

Трек Walkin'

Walkin'

John Coltrane

The Jazz of John Coltrane

7:12

9

Трек Blues Legacy

Blues Legacy

John Coltrane

The Jazz of John Coltrane

9:06

10

Трек Lush Life

Lush Life

John Coltrane

The Jazz of John Coltrane

14:03

11

Трек Mr. P.c.

Mr. P.c.

John Coltrane

The Jazz of John Coltrane

7:04

12

Трек You Leave Me Breathless

You Leave Me Breathless

John Coltrane

The Jazz of John Coltrane

7:25

13

Трек I'll Get By (As Long As I Have You)

I'll Get By (As Long As I Have You)

John Coltrane

The Jazz of John Coltrane

8:13

14

Трек Lazy Bird

Lazy Bird

John Coltrane

The Jazz of John Coltrane

7:09

15

Трек Bye Bye Blackbird (Take 2)

Bye Bye Blackbird (Take 2)

John Coltrane

The Jazz of John Coltrane

17:54

16

Трек India

India

John Coltrane

The Jazz of John Coltrane

14:05

17

Трек I Want to Talk About You, Pt. 2

I Want to Talk About You, Pt. 2

John Coltrane

The Jazz of John Coltrane

14:04

18

Трек Shifting Down

Shifting Down

John Coltrane

The Jazz of John Coltrane

10:43

19

Трек Little Melonae

Little Melonae

John Coltrane

The Jazz of John Coltrane

14:05

20

Трек The Inch Worm (Take 1)

The Inch Worm (Take 1)

John Coltrane

The Jazz of John Coltrane

10:17

21

Трек Anatomy

Anatomy

John Coltrane

The Jazz of John Coltrane

8:54

22

Трек Mr. P.C. (Take 3)

Mr. P.C. (Take 3)

John Coltrane

The Jazz of John Coltrane

15:07

23

Трек Cat Walk

Cat Walk

John Coltrane

The Jazz of John Coltrane

7:12

24

Трек The Invisible

The Invisible

John Coltrane

The Jazz of John Coltrane

4:08

25

Трек Love the Neighbor

Love the Neighbor

John Coltrane

The Jazz of John Coltrane

9:26

26

Трек While My Lady Sleeps

While My Lady Sleeps

John Coltrane

The Jazz of John Coltrane

4:45

27

Трек Slowtrane, Pt. 2

Slowtrane, Pt. 2

John Coltrane

The Jazz of John Coltrane

7:21

28

Трек I'll Wait and Pray

I'll Wait and Pray

John Coltrane

The Jazz of John Coltrane

3:38

29

Трек Equinox

Equinox

John Coltrane

The Jazz of John Coltrane

8:33

30

Трек Nakatini Serenade

Nakatini Serenade

John Coltrane

The Jazz of John Coltrane

11:06

Информация о правообладателе: Bonielle Music
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Dedicated to You: Ballads
Dedicated to You: Ballads2024 · Альбом · John Coltrane
Релиз Jazz Legends
Jazz Legends2024 · Сингл · John Coltrane
Релиз John Coltrane Quartet Live at "Music at Newport" 1961 (Restauración 2024)
John Coltrane Quartet Live at "Music at Newport" 1961 (Restauración 2024)2024 · Сингл · John Coltrane
Релиз Jazz Legends
Jazz Legends2024 · Сингл · John Coltrane
Релиз John Coltrane Quartet + Stan Getz + Oscar Peterson: Live Dusseldorf 1960 (Live Restauración 2024)
John Coltrane Quartet + Stan Getz + Oscar Peterson: Live Dusseldorf 1960 (Live Restauración 2024)2024 · Альбом · John Coltrane
Релиз Star Dust
Star Dust2024 · Альбом · John Coltrane
Релиз Merry Christmas and A Happy New Year from Miles Davis & John Coltrane
Merry Christmas and A Happy New Year from Miles Davis & John Coltrane2023 · Сингл · Miles Davis
Релиз John Coltrane
John Coltrane2023 · Альбом · John Coltrane
Релиз JazzOmatic
JazzOmatic2023 · Сингл · Miles Davis
Релиз Music around the World by Miles Davis & John Coltrane
Music around the World by Miles Davis & John Coltrane2023 · Сингл · Miles Davis
Релиз JazzOmatic
JazzOmatic2023 · Сингл · John Coltrane
Релиз Smoking Jazz, Vol. 2
Smoking Jazz, Vol. 22023 · Альбом · John Coltrane
Релиз Smoking Jazz, Vol. 1
Smoking Jazz, Vol. 12023 · Альбом · John Coltrane
Релиз Evenings At The Village Gate: John Coltrane with Eric Dolphy (Live)
Evenings At The Village Gate: John Coltrane with Eric Dolphy (Live)2023 · Альбом · John Coltrane

Похожие альбомы

Релиз This Time It's Love
This Time It's Love1998 · Альбом · Kurt Elling
Релиз Encores In Hi Fi
Encores In Hi Fi1958 · Альбом · Erroll Garner
Релиз Piano In the Foreground
Piano In the Foreground2004 · Альбом · Duke Ellington
Релиз Passion World
Passion World2015 · Альбом · Kurt Elling
Релиз All The Best
All The Best2019 · Альбом · Oscar Peterson
Релиз The Duke Plays Ellington
The Duke Plays Ellington1954 · Альбом · Duke Ellington
Релиз Witchcraft
Witchcraft2013 · Альбом · Bill Evans Trio
Релиз Don't Forget to Remember - Bee Gees Tribute
Don't Forget to Remember - Bee Gees Tribute2013 · Альбом · Tony Evans
Релиз The Columbia Years 1955 - 1985
The Columbia Years 1955 - 19851988 · Альбом · Miles Davis
Релиз Under The Christmas Tree
Under The Christmas Tree2021 · Альбом · Dave Brubeck
Релиз Swedish Pastry
Swedish Pastry2020 · Альбом · Various Artists
Релиз Jazz spellbound masterpieces
Jazz spellbound masterpieces2023 · Альбом · Various Artists
Релиз Stan Meets Chet (feat. Chet Baker) [Bonus Track Version]
Stan Meets Chet (feat. Chet Baker) [Bonus Track Version]2014 · Альбом · Chet Baker
Релиз Just Friends
Just Friends2002 · Альбом · Peter Huffaker

Похожие артисты

John Coltrane
Артист

John Coltrane

The Oscar Peterson Trio
Артист

The Oscar Peterson Trio

Stan Getz
Артист

Stan Getz

Duke Ellington
Артист

Duke Ellington

Diana Krall
Артист

Diana Krall

Astrud Gilberto
Артист

Astrud Gilberto

Herbie Hancock
Артист

Herbie Hancock

Bill Evans
Артист

Bill Evans

McCoy Tyner
Артист

McCoy Tyner

João Gilberto
Артист

João Gilberto

Melody Gardot
Артист

Melody Gardot

Miles Davis
Артист

Miles Davis

Oscar Peterson
Артист

Oscar Peterson