Ella Fitzgerald

Ella Fitzgerald

Альбом  ·  2022

In Thought

Ella Fitzgerald

Артист

Ella Fitzgerald

Релиз In Thought

#

Название

Альбом

1

Трек Things Are Looking Up

Things Are Looking Up

Ella Fitzgerald

In Thought

3:01

2

Трек Slap That Bass

Slap That Bass

Ella Fitzgerald

In Thought

3:18

3

Трек Clap Your Hands

Clap Your Hands

Ella Fitzgerald

In Thought

2:27

4

Трек Somebody From Somewhere

Somebody From Somewhere

Ella Fitzgerald

In Thought

3:03

5

Трек Looking For A Boy

Looking For A Boy

Ella Fitzgerald

In Thought

3:05

6

Трек You've Got What Gets Me

You've Got What Gets Me

Ella Fitzgerald

In Thought

2:12

7

Трек Someone To Watch Over Me

Someone To Watch Over Me

Ella Fitzgerald

In Thought

4:30

8

Трек Oh, So Nice

Oh, So Nice

Ella Fitzgerald

In Thought

3:38

9

Трек Love Walked In

Love Walked In

Ella Fitzgerald

In Thought

3:50

10

Трек 'S Wonderful

'S Wonderful

Ella Fitzgerald

In Thought

3:27

11

Трек 'The Half Of It, Dearie' Blues

'The Half Of It, Dearie' Blues

Ella Fitzgerald

In Thought

3:44

12

Трек Let's Call The Whole Thing Off

Let's Call The Whole Thing Off

Ella Fitzgerald

In Thought

4:25

13

Трек Nice Work If You Can Get It

Nice Work If You Can Get It

Ella Fitzgerald

In Thought

3:30

14

Трек But Not For Me

But Not For Me

Ella Fitzgerald

In Thought

3:10

15

Трек Just Another Rhumba

Just Another Rhumba

Ella Fitzgerald

In Thought

5:33

16

Трек Love Is Sweeping The Country

Love Is Sweeping The Country

Ella Fitzgerald

In Thought

3:22

17

Трек I Can't Be Bothered Now

I Can't Be Bothered Now

Ella Fitzgerald

In Thought

2:46

18

Трек My Cousin In Milwaukee

My Cousin In Milwaukee

Ella Fitzgerald

In Thought

3:06

19

Трек I've Got A Crush On You

I've Got A Crush On You

Ella Fitzgerald

In Thought

3:27

20

Трек The Man I Love

The Man I Love

Ella Fitzgerald

In Thought

3:49

21

Трек Isn't It A Pity?

Isn't It A Pity?

Ella Fitzgerald

In Thought

3:22

22

Трек The Real American Folk Song

The Real American Folk Song

Ella Fitzgerald

In Thought

3:41

23

Трек Let's Kiss And Make Up

Let's Kiss And Make Up

Ella Fitzgerald

In Thought

3:48

24

Трек How Long Has This Been Going On?

How Long Has This Been Going On?

Ella Fitzgerald

In Thought

3:43

25

Трек Who Cares?

Who Cares?

Ella Fitzgerald

In Thought

3:04

26

Трек Lorelei

Lorelei

Ella Fitzgerald

In Thought

3:27

27

Трек My One And Only

My One And Only

Ella Fitzgerald

In Thought

3:12

28

Трек Sam And Delilah

Sam And Delilah

Ella Fitzgerald

In Thought

3:13

29

Трек For You, For Me, For Evermore

For You, For Me, For Evermore

Ella Fitzgerald

In Thought

3:22

30

Трек Soon

Soon

Ella Fitzgerald

In Thought

2:42

31

Трек They Can't Take That Away From Me

They Can't Take That Away From Me

Ella Fitzgerald

In Thought

3:06

32

Трек Treat Me Rough

Treat Me Rough

Ella Fitzgerald

In Thought

2:53

33

Трек Oh, Lady Be Good

Oh, Lady Be Good

Ella Fitzgerald

In Thought

3:58

34

Трек Aren't You Kind Of Glad We Did?

Aren't You Kind Of Glad We Did?

Ella Fitzgerald

In Thought

3:27

35

Трек Shall We Dance

Shall We Dance

Ella Fitzgerald

In Thought

3:05

36

Трек A Foggy Day

A Foggy Day

Ella Fitzgerald

In Thought

3:29

37

Трек Beginner's Luck

Beginner's Luck

Ella Fitzgerald

In Thought

3:06

38

Трек I Got Rhythm

I Got Rhythm

Ella Fitzgerald

In Thought

3:04

39

Трек Embraceable You

Embraceable You

Ella Fitzgerald

In Thought

4:48

40

Трек Boy Wanted

Boy Wanted

Ella Fitzgerald

In Thought

3:32

41

Трек They All Laughed

They All Laughed

Ella Fitzgerald

In Thought

3:47

42

Трек Bidin' My Time

Bidin' My Time

Ella Fitzgerald

In Thought

2:39

43

Трек Fascinatin' Rhythm

Fascinatin' Rhythm

Ella Fitzgerald

In Thought

3:20

44

Трек Strike Up The Band

Strike Up The Band

Ella Fitzgerald

In Thought

2:32

45

Трек Funny Face

Funny Face

Ella Fitzgerald

In Thought

3:21

46

Трек Stiff Upper Lip

Stiff Upper Lip

Ella Fitzgerald

In Thought

2:49

47

Трек By Strauss

By Strauss

Ella Fitzgerald

In Thought

2:28

48

Трек Boy! What Love Has Done To Me!

Boy! What Love Has Done To Me!

Ella Fitzgerald

In Thought

3:45

49

Трек He Loves And She Loves

He Loves And She Loves

Ella Fitzgerald

In Thought

2:45

50

Трек That Certain Feeling

That Certain Feeling

Ella Fitzgerald

In Thought

3:00

51

Трек I Was Doing All Right

I Was Doing All Right

Ella Fitzgerald

In Thought

3:24

52

Трек Of Thee I Sing (Baby)

Of Thee I Sing (Baby)

Ella Fitzgerald

In Thought

3:05

53

Трек Love Is Here To Stay

Love Is Here To Stay

Ella Fitzgerald

In Thought

3:57

Информация о правообладателе: Thought
