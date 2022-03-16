О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Hanny Williams

Hanny Williams

Альбом  ·  2022

Oscar Top Soundtrack Collection

#Поп
Hanny Williams

Артист

Hanny Williams

Релиз Oscar Top Soundtrack Collection

#

Название

Альбом

1

Трек I See You

I See You

Music Factory

Oscar Top Soundtrack Collection

4:17

2

Трек I Believe I Can Fly (From "Space Jam")

I Believe I Can Fly (From "Space Jam")

Music Factory

Oscar Top Soundtrack Collection

3:41

3

Трек Reflection (From "Mulan")

Reflection (From "Mulan")

Music Factory

Oscar Top Soundtrack Collection

3:40

4

Трек The Power of Love (From "Back to the Future")

The Power of Love (From "Back to the Future")

Music Factory

Oscar Top Soundtrack Collection

3:38

5

Трек Two Become One (From "Spice the Movie")

Two Become One (From "Spice the Movie")

Music Factory

Oscar Top Soundtrack Collection

3:39

6

Трек I Say a Little Prayer (From "My Best Friend's Wedding")

I Say a Little Prayer (From "My Best Friend's Wedding")

Music Factory

Oscar Top Soundtrack Collection

3:32

7

Трек Beauty and the Beast (From "Beauty and the Beast")

Beauty and the Beast (From "Beauty and the Beast")

Music Factory

Oscar Top Soundtrack Collection

3:57

8

Трек True Love (From "High Society")

True Love (From "High Society")

Grace Kelly

Oscar Top Soundtrack Collection

1:02

9

Трек Eye of the Tiger (From "Rocky 4")

Eye of the Tiger (From "Rocky 4")

Music Factory

Oscar Top Soundtrack Collection

3:30

10

Трек The Man with the Harmonica (From "Once Upon a Time in the West")

The Man with the Harmonica (From "Once Upon a Time in the West")

Music Factory

Oscar Top Soundtrack Collection

2:58

11

Трек When You Believe (From "The Prince of Egypt")

When You Believe (From "The Prince of Egypt")

Dineka

Oscar Top Soundtrack Collection

4:31

12

Трек Against All Odds Theme (From "Against All Odds")

Against All Odds Theme (From "Against All Odds")

Music Factory

Oscar Top Soundtrack Collection

3:23

13

Трек The Power of Love (From "Back to the Future")

The Power of Love (From "Back to the Future")

Hanny Williams

Oscar Top Soundtrack Collection

3:38

14

Трек Everything I Do (From "Robin Hood")

Everything I Do (From "Robin Hood")

Hanny Williams

Oscar Top Soundtrack Collection

4:10

15

Трек Arthur's Theme (From "Arthur's")

Arthur's Theme (From "Arthur's")

Hanny Williams

Oscar Top Soundtrack Collection

3:56

16

Трек A Whole New World (From "Aladdin")

A Whole New World (From "Aladdin")

Rainbow Cartoon

Oscar Top Soundtrack Collection

4:14

17

Трек My Heart Will Go On (From ''titanic")

My Heart Will Go On (From ''titanic")

Music Factory

Oscar Top Soundtrack Collection

4:17

18

Трек Castaway Theme (From ''castaway'')

Castaway Theme (From ''castaway'')

Hanny Williams

Oscar Top Soundtrack Collection

2:36

19

Трек I Don't Wanna Miss a Thing (From "Armageddon")

I Don't Wanna Miss a Thing (From "Armageddon")

Ronnie Jones

Oscar Top Soundtrack Collection

4:03

20

Трек Take My Breath Away (From "Top Gun")

Take My Breath Away (From "Top Gun")

Music Factory

Oscar Top Soundtrack Collection

4:35

21

Трек Up Where We Belong (From "Officer and Gentleman")

Up Where We Belong (From "Officer and Gentleman")

Hanny Williams

Oscar Top Soundtrack Collection

3:46

22

Трек I Will Always Love You (From "Bodyguard")

I Will Always Love You (From "Bodyguard")

Music Factory

Oscar Top Soundtrack Collection

4:18

23

Трек There You'll Be (From "Pearl Harbour")

There You'll Be (From "Pearl Harbour")

Hanny Williams

Oscar Top Soundtrack Collection

4:00

24

Трек What a Feeling (From "Flashdance")

What a Feeling (From "Flashdance")

Disco Fever

Oscar Top Soundtrack Collection

3:48

25

Трек Hopelessly Devoted to You (From "Grease")

Hopelessly Devoted to You (From "Grease")

Music Factory

Oscar Top Soundtrack Collection

3:01

26

Трек More Than a Woman (From "Saturday Night Fever")

More Than a Woman (From "Saturday Night Fever")

Hanny Williams

Oscar Top Soundtrack Collection

3:15

27

Трек A Star Is Born Theme (From "A Star Is Born")

A Star Is Born Theme (From "A Star Is Born")

Music Factory

Oscar Top Soundtrack Collection

3:07

28

Трек Love Story Theme (From "Love Story")

Love Story Theme (From "Love Story")

Hanny Williams

Oscar Top Soundtrack Collection

3:38

29

Трек I'm Easy (From "Nashville")

I'm Easy (From "Nashville")

Hanny Williams

Oscar Top Soundtrack Collection

3:10

30

Трек Knocking on Heaven's Door (From ''pat Garret & Billy the Kid'')

Knocking on Heaven's Door (From ''pat Garret & Billy the Kid'')

Hanny Williams

Oscar Top Soundtrack Collection

2:50

31

Трек Unchained Melody (From "Ghost")

Unchained Melody (From "Ghost")

Hanny Williams

Oscar Top Soundtrack Collection

3:35

32

Трек Now We Are Free (From "The Gladiator")

Now We Are Free (From "The Gladiator")

Hanny Williams

Oscar Top Soundtrack Collection

4:26

33

Трек Gonna Fly Now (From "Rocky")

Gonna Fly Now (From "Rocky")

Hanny Williams

Oscar Top Soundtrack Collection

3:47

34

Трек Escape from New York Theme (From "Escape from New York")

Escape from New York Theme (From "Escape from New York")

Hanny Williams

Oscar Top Soundtrack Collection

4:32

35

Трек Braveheart Theme (From "Braveheart")

Braveheart Theme (From "Braveheart")

Hanny Williams

Oscar Top Soundtrack Collection

3:56

36

Трек Streets of Philadelphia Theme (From "Streets of Philadelphia")

Streets of Philadelphia Theme (From "Streets of Philadelphia")

Hanny Williams

Oscar Top Soundtrack Collection

3:23

37

Трек Moon River (From "Breakfast at Tiffany's")

Moon River (From "Breakfast at Tiffany's")

Audrey Hepburn

Oscar Top Soundtrack Collection

2:02

38

Трек Chase (From "Midnight Express")

Chase (From "Midnight Express")

Disco Fever

Oscar Top Soundtrack Collection

5:25

39

Трек May It Be (From "The Lord of Ring")

May It Be (From "The Lord of Ring")

Music Factory

Oscar Top Soundtrack Collection

4:15

40

Трек Blade Runner Theme (From "Blade Runner")

Blade Runner Theme (From "Blade Runner")

Music Factory

Oscar Top Soundtrack Collection

4:13

41

Трек Skyfall Theme (From "Skyfall")

Skyfall Theme (From "Skyfall")

Hanny Williams

Oscar Top Soundtrack Collection

4:42

42

Трек Can You Feel the Love Tonight (From "Lion King")

Can You Feel the Love Tonight (From "Lion King")

Music Factory

Oscar Top Soundtrack Collection

3:50

43

Трек A Star Is Born (From "Evergreen")

A Star Is Born (From "Evergreen")

Music Factory

Oscar Top Soundtrack Collection

3:07

44

Трек We Don't Need Another Hero (From "Mad Max")

We Don't Need Another Hero (From "Mad Max")

Music Factory

Oscar Top Soundtrack Collection

4:16

45

Трек Circle of Life (From "Lion King")

Circle of Life (From "Lion King")

Music Factory

Oscar Top Soundtrack Collection

5:47

46

Трек Let the Sunshine In (From "Hair")

Let the Sunshine In (From "Hair")

Music Factory

Oscar Top Soundtrack Collection

3:16

47

Трек Tubular Bells (From "The Exorcist')

Tubular Bells (From "The Exorcist')

Music Factory

Oscar Top Soundtrack Collection

4:09

48

Трек Maria (From "West Side Story")

Maria (From "West Side Story")

Music Factory

Oscar Top Soundtrack Collection

2:34

Информация о правообладателе: JB Production
