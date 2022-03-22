Информация о правообладателе: Ukraine Records
Альбом · 2022
Ukraine for Ever
#
Название
Альбом
2
Zasvistali Kozachenki (The Cossacks Are Whistling) [Remastered Version]
3:00
3
3:59
5
3:37
7
Vsiav Bi Ya Bandura (Enamored Bandura Player) [Remastered Version]
4:03
8
Kucheriava Katerina (Curly-Headed Catherine) [Remastered Version]
1:52
9
Oi, Divchina, Shumit Hai (Oh, Maiden, the Frost Rustles) [Remastered Version]
2:57
10
2:19
11
1:49
13
Buv Sobi Zhuravel Ta Zhuravochka (There Was a Crane and His Mare) [Remastered Version]
4:08
14
3:08
15
Rozviytesia Z Vitrom (Scatter With the Wind) [Remastered Version]
3:59
16
3:05
17
1:44
18
2:39
19
3:15
20
2:54
