Various Artists

Various Artists

Альбом  ·  2022

Ukraine for Ever

#Со всего мира
Various Artists

Артист

Various Artists

Релиз Ukraine for Ever

#

Название

Альбом

1

Трек Kozachok (The Cossak Song) [Remastered Version]

Kozachok (The Cossak Song) [Remastered Version]

The Ukrainian State Orchestra

Ukraine for Ever

2:37

2

Трек Zasvistali Kozachenki (The Cossacks Are Whistling) [Remastered Version]

Zasvistali Kozachenki (The Cossacks Are Whistling) [Remastered Version]

The Ukrainian Cappella Bandura Players

Ukraine for Ever

3:00

3

Трек Sontze Nizenko (The Setting Sun) [Remastered Version]

Sontze Nizenko (The Setting Sun) [Remastered Version]

The Ukrainian Cappella Bandura Players

Ukraine for Ever

3:59

4

Трек Hutsulka (Remastered Version)

Hutsulka (Remastered Version)

The Ukrainian State Orchestra

Ukraine for Ever

2:16

5

Трек Vechirnia Pisnia (Evening Song) [Remastered Version]

Vechirnia Pisnia (Evening Song) [Remastered Version]

The Ukrainian Cappella Bandura Players

Ukraine for Ever

3:37

6

Трек Dudarik (The Fifer) [Remastered Version]

Dudarik (The Fifer) [Remastered Version]

Ukrainian Dumka Chorus

Ukraine for Ever

1:25

7

Трек Vsiav Bi Ya Bandura (Enamored Bandura Player) [Remastered Version]

Vsiav Bi Ya Bandura (Enamored Bandura Player) [Remastered Version]

The Ukrainian Cappella Bandura Players

Ukraine for Ever

4:03

8

Трек Kucheriava Katerina (Curly-Headed Catherine) [Remastered Version]

Kucheriava Katerina (Curly-Headed Catherine) [Remastered Version]

The Ukrainian Cappella Bandura Players

Ukraine for Ever

1:52

9

Трек Oi, Divchina, Shumit Hai (Oh, Maiden, the Frost Rustles) [Remastered Version]

Oi, Divchina, Shumit Hai (Oh, Maiden, the Frost Rustles) [Remastered Version]

The Ukrainian State Orchestra

Ukraine for Ever

2:57

10

Трек Na Mistochku (At the Little Bridge) [Remastered Version]

Na Mistochku (At the Little Bridge) [Remastered Version]

Children's Chorus

,

Orchestra of Kaliningrad

Ukraine for Ever

2:19

11

Трек Chas Do Domu Chas (Time to Go Home) [Remastered Version]

Chas Do Domu Chas (Time to Go Home) [Remastered Version]

Alexander Minkovsky

,

Ukrainian Bondura

Ukraine for Ever

1:49

12

Трек Bukovenian Danz (Bukovenian Your Dance) [Remastered Version]

Bukovenian Danz (Bukovenian Your Dance) [Remastered Version]

Ilya Miski

Ukraine for Ever

2:08

13

Трек Buv Sobi Zhuravel Ta Zhuravochka (There Was a Crane and His Mare) [Remastered Version]

Buv Sobi Zhuravel Ta Zhuravochka (There Was a Crane and His Mare) [Remastered Version]

Anatoly Chmerev

Ukraine for Ever

4:08

14

Трек Oi, Ou Poli Viter Vye (The Wind Blows) [Remastered Version]

Oi, Ou Poli Viter Vye (The Wind Blows) [Remastered Version]

Boris Hmirya

,

Ivan Kozlocky

Ukraine for Ever

3:08

15

Трек Rozviytesia Z Vitrom (Scatter With the Wind) [Remastered Version]

Rozviytesia Z Vitrom (Scatter With the Wind) [Remastered Version]

Nikolai Osadchenko

,

Alexander Minkovsky

Ukraine for Ever

3:59

16

Трек Daremne Pisne (Song of the Futility) [Remastered Version]

Daremne Pisne (Song of the Futility) [Remastered Version]

Alexander Minkovsky

,

Ukrainian Bondura

Ukraine for Ever

3:05

17

Трек Oi, Spivanochki Moye (My Little Songs) [Remastered Version]

Oi, Spivanochki Moye (My Little Songs) [Remastered Version]

Ivan Kozlovsky

,

Anatony Chmerev

Ukraine for Ever

1:44

18

Трек Zabludilas V Sadu (Lost in the Orchard) [Remastered Version]

Zabludilas V Sadu (Lost in the Orchard) [Remastered Version]

Valentina Tretyakova

,

Nina Pavlenko

Ukraine for Ever

2:39

19

Трек Chuyesh, Brate Mi ? (Do You Hear, Brother?) [Remastered Version]

Chuyesh, Brate Mi ? (Do You Hear, Brother?) [Remastered Version]

Alexei Helev

,

Nikolai Zaveryaev

Ukraine for Ever

3:15

20

Трек Koli Razluchaiyutsya Dvoye (When Lovers Part) [Remastered Version]

Koli Razluchaiyutsya Dvoye (When Lovers Part) [Remastered Version]

Boris Hmirya

,

Ivan Kozlocky

Ukraine for Ever

2:54

21

Трек Perepilka (The Quail) [Remastered Version]

Perepilka (The Quail) [Remastered Version]

Kira Tsibina

,

Nina Nattochikh

Ukraine for Ever

2:56

22

Трек Ukrainian Folk Dance (Remastered Version)

Ukrainian Folk Dance (Remastered Version)

Anatole Belyaev

Ukraine for Ever

1:30

23

Трек Arkan (Remastered Version)

Arkan (Remastered Version)

Sava Neagu

Ukraine for Ever

1:15

24

Трек Oriental (Remastered Version)

Oriental (Remastered Version)

Sava Neagu

Ukraine for Ever

2:31

25

Трек Les gars de Kiev (Remastered Version)

Les gars de Kiev (Remastered Version)

Sava Neagu

Ukraine for Ever

2:32

26

Трек Viut Vitré (Remastered Version)

Viut Vitré (Remastered Version)

Sava Neagu

Ukraine for Ever

2:01

27

Трек Oï Ne Chodé Gretchou (Remastered Version)

Oï Ne Chodé Gretchou (Remastered Version)

Sava Neagu

Ukraine for Ever

3:14

28

Трек Gopak (Remastered Version)

Gopak (Remastered Version)

Sava Neagu

Ukraine for Ever

2:25

29

Трек Kosaque Za Dounaï (Remastered Version)

Kosaque Za Dounaï (Remastered Version)

Sava Neagu

Ukraine for Ever

3:28

30

Трек Kocar (Remastered Version)

Kocar (Remastered Version)

Sava Neagu

Ukraine for Ever

2:19

31

Трек Kenou Koujyl (Remastered Version)

Kenou Koujyl (Remastered Version)

Sava Neagu

Ukraine for Ever

2:31

32

Трек Zaporojetz (Remastered Version)

Zaporojetz (Remastered Version)

Sava Neagu

Ukraine for Ever

2:25

33

Трек Danse roumaine (Remastered Version)

Danse roumaine (Remastered Version)

Sava Neagu

Ukraine for Ever

2:26

Информация о правообладателе: Ukraine Records
