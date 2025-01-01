О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Jaysur Ahir

Jaysur Ahir

,

Meena Patel

Сингл  ·  1994

Ranchod Rai Ni Aarti

#Со всего мира
Jaysur Ahir

Артист

Jaysur Ahir

Релиз Ranchod Rai Ni Aarti

#

Название

Альбом

1

Трек Ranchod Rai Ni Aarti

Ranchod Rai Ni Aarti

Meena Patel

,

Jaysur Ahir

Ranchod Rai Ni Aarti

6:07

Информация о правообладателе: Studio Siddharth
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Khodiyar Maa Mari Aakhe Aasuda Ni Dhar
Khodiyar Maa Mari Aakhe Aasuda Ni Dhar2000 · Сингл · Meena Patel
Релиз Pagli No Padnar Dyo Ne Randal Maa
Pagli No Padnar Dyo Ne Randal Maa1999 · Сингл · Jaysur Ahir
Релиз Jai Aadhya Shakti - Meldi Maa Ni Aarti
Jai Aadhya Shakti - Meldi Maa Ni Aarti1998 · Сингл · Davendra Patel
Релиз Darshan Dejo Re Harsiddhi Maa
Darshan Dejo Re Harsiddhi Maa1997 · Сингл · Jaysur Ahir
Релиз Ranchod Rai Ni Aarti
Ranchod Rai Ni Aarti1994 · Сингл · Jaysur Ahir
Релиз Rangai Ja Ne Bhathiji Na Rang Ma
Rangai Ja Ne Bhathiji Na Rang Ma1993 · Сингл · Govind Narola
Релиз Mahakali Kalyani Utaru Tamari Aarti
Mahakali Kalyani Utaru Tamari Aarti1991 · Сингл · Jaysur Ahir
Релиз Sachu Bolo Ne Mara Shyam
Sachu Bolo Ne Mara Shyam1990 · Сингл · Jaysur Ahir
Релиз Shiv Aarti - Jay Shiv Shankar Jay Gangadhar
Shiv Aarti - Jay Shiv Shankar Jay Gangadhar1990 · Сингл · Meena Patel

Похожие артисты

Jaysur Ahir
Артист

Jaysur Ahir

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож