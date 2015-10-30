О нас

Royal Philharmonic Orchestra

Royal Philharmonic Orchestra

Альбом  ·  2015

Royal Philharmonic Orchestra: Simply the Best: Musicals

#Поп

3 лайка

Royal Philharmonic Orchestra

Артист

Royal Philharmonic Orchestra

Релиз Royal Philharmonic Orchestra: Simply the Best: Musicals

#

Название

Альбом

1

Трек That's Entertainment

That's Entertainment

Royal Philharmonic Orchestra

Royal Philharmonic Orchestra: Simply the Best: Musicals

3:26

2

Трек Singin' in the Rain

Singin' in the Rain

Royal Philharmonic Orchestra

Royal Philharmonic Orchestra: Simply the Best: Musicals

3:19

3

Трек Carousel

Carousel

Royal Philharmonic Orchestra

Royal Philharmonic Orchestra: Simply the Best: Musicals

2:43

4

Трек Bali Hai

Bali Hai

Royal Philharmonic Orchestra

Royal Philharmonic Orchestra: Simply the Best: Musicals

3:21

5

Трек Shall We Dance?

Shall We Dance?

Royal Philharmonic Orchestra

Royal Philharmonic Orchestra: Simply the Best: Musicals

1:38

6

Трек Don't Cry for Me Argentina

Don't Cry for Me Argentina

Royal Philharmonic Orchestra

Royal Philharmonic Orchestra: Simply the Best: Musicals

2:48

7

Трек Cabaret

Cabaret

Royal Philharmonic Orchestra

Royal Philharmonic Orchestra: Simply the Best: Musicals

2:57

8

Трек Pinocchio / Song of the South / Lady and the Tramp / Alice in Wonderland / Snow White

Pinocchio / Song of the South / Lady and the Tramp / Alice in Wonderland / Snow White

Royal Philharmonic Orchestra

Royal Philharmonic Orchestra: Simply the Best: Musicals

5:32

9

Трек Thank Heaven for Little Girls

Thank Heaven for Little Girls

Royal Philharmonic Orchestra

Royal Philharmonic Orchestra: Simply the Best: Musicals

2:49

10

Трек I Could Have Danced All Night

I Could Have Danced All Night

Royal Philharmonic Orchestra

Royal Philharmonic Orchestra: Simply the Best: Musicals

2:23

11

Трек If I Were a Rich Man

If I Were a Rich Man

Royal Philharmonic Orchestra

Royal Philharmonic Orchestra: Simply the Best: Musicals

2:46

12

Трек Hello Dolly

Hello Dolly

Royal Philharmonic Orchestra

Royal Philharmonic Orchestra: Simply the Best: Musicals

2:40

13

Трек Food, Glorious Food

Food, Glorious Food

Royal Philharmonic Orchestra

Royal Philharmonic Orchestra: Simply the Best: Musicals

3:20

14

Трек Hey, Big Spender

Hey, Big Spender

Royal Philharmonic Orchestra

Royal Philharmonic Orchestra: Simply the Best: Musicals

2:29

15

Трек The Sound of Music

The Sound of Music

Royal Philharmonic Orchestra

Royal Philharmonic Orchestra: Simply the Best: Musicals

4:39

Информация о правообладателе: Music MGP
