ASM

ASM

Альбом  ·  2022

Origin & Juice

Контент 18+

#Хип-хоп
ASM

Артист

ASM

Релиз Origin & Juice

#

Название

Альбом

1

Трек Shank Em

Shank Em

ASM

Origin & Juice

3:28

2

Трек Dumplings

Dumplings

ASM

Origin & Juice

4:05

3

Трек Tapass

Tapass

ASM

Origin & Juice

3:56

4

Трек Pork Belly

Pork Belly

ASM

Origin & Juice

3:20

5

Трек Efcharisto

Efcharisto

ASM

Origin & Juice

3:17

6

Трек Give A Schnitz

Give A Schnitz

ASM

Origin & Juice

3:52

Информация о правообладателе: Chinese Man Records
