Информация о правообладателе: Dost Muhammad Shakir
Альбом · 2022
Za Parta Yama Mayan
#
Название
Альбом
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы исполнителя
Che Yow Dedan Mo Washi2024 · Сингл · Dost Muhammad Shakir
Thor Janan Dai2024 · Альбом · Dost Muhammad Shakir
Dwara Di Yaran2024 · Альбом · Dost Muhammad Shakir
Da Yar Starge Shaista De2024 · Сингл · Dost Muhammad Shakir
Dara Shaista Da2024 · Сингл · Dost Muhammad Shakir
Sta Starge Khonkare De2023 · Сингл · Dost Muhammad Shakir
Saray Shonde Khula Nazak2023 · Сингл · Dost Muhammad Shakir
Sta Meena La Zhra Kawam2023 · Сингл · Dost Muhammad Shakir
Afghanista Na Dar Rawan Yo2023 · Сингл · Dost Muhammad Shakir
La Zan Sara Sa Kawe2023 · Сингл · Dost Muhammad Shakir
Yari Na Da2023 · Альбом · Dost Muhammad Shakir
Makawa Ta Da Cha Parwa2023 · Сингл · Dost Muhammad Shakir
Na Lari Dumra Izat2023 · Сингл · Dost Muhammad Shakir
Na Da Cha Qissay Mane2023 · Сингл · Dost Muhammad Shakir