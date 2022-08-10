О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Dost Muhammad Shakir

Dost Muhammad Shakir

Альбом  ·  2022

Za Parta Yama Mayan

#Со всего мира
Dost Muhammad Shakir

Артист

Dost Muhammad Shakir

Релиз Za Parta Yama Mayan

#

Название

Альбом

1

Трек Za Parta Yama Mayan

Za Parta Yama Mayan

Dost Muhammad Shakir

Za Parta Yama Mayan

11:44

Информация о правообладателе: Dost Muhammad Shakir
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Che Yow Dedan Mo Washi
Che Yow Dedan Mo Washi2024 · Сингл · Dost Muhammad Shakir
Релиз Thor Janan Dai
Thor Janan Dai2024 · Альбом · Dost Muhammad Shakir
Релиз Dwara Di Yaran
Dwara Di Yaran2024 · Альбом · Dost Muhammad Shakir
Релиз Da Yar Starge Shaista De
Da Yar Starge Shaista De2024 · Сингл · Dost Muhammad Shakir
Релиз Dara Shaista Da
Dara Shaista Da2024 · Сингл · Dost Muhammad Shakir
Релиз Sta Starge Khonkare De
Sta Starge Khonkare De2023 · Сингл · Dost Muhammad Shakir
Релиз Saray Shonde Khula Nazak
Saray Shonde Khula Nazak2023 · Сингл · Dost Muhammad Shakir
Релиз Sta Meena La Zhra Kawam
Sta Meena La Zhra Kawam2023 · Сингл · Dost Muhammad Shakir
Релиз Afghanista Na Dar Rawan Yo
Afghanista Na Dar Rawan Yo2023 · Сингл · Dost Muhammad Shakir
Релиз La Zan Sara Sa Kawe
La Zan Sara Sa Kawe2023 · Сингл · Dost Muhammad Shakir
Релиз Yari Na Da
Yari Na Da2023 · Альбом · Dost Muhammad Shakir
Релиз Makawa Ta Da Cha Parwa
Makawa Ta Da Cha Parwa2023 · Сингл · Dost Muhammad Shakir
Релиз Na Lari Dumra Izat
Na Lari Dumra Izat2023 · Сингл · Dost Muhammad Shakir
Релиз Na Da Cha Qissay Mane
Na Da Cha Qissay Mane2023 · Сингл · Dost Muhammad Shakir

Похожие артисты

Dost Muhammad Shakir
Артист

Dost Muhammad Shakir

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож