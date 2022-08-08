О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Nasir Methakhel

Nasir Methakhel

Альбом  ·  2022

Kale Rata Oor Sho

#Со всего мира
Nasir Methakhel

Артист

Nasir Methakhel

Релиз Kale Rata Oor Sho

#

Название

Альбом

1

Трек Kale Rata Oor Sho

Kale Rata Oor Sho

Nasir Methakhel

Kale Rata Oor Sho

7:28

Информация о правообладателе: Zk Production
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Ma Kawa Ma Bande Zalmona
Ma Kawa Ma Bande Zalmona2022 · Альбом · Nasir Methakhel
Релиз Ma La Ta Juda Kawi Yara
Ma La Ta Juda Kawi Yara2022 · Альбом · Nasir Methakhel
Релиз Pa Har Yu Ball Chake Wahi
Pa Har Yu Ball Chake Wahi2022 · Альбом · Nasir Methakhel
Релиз Na Me Shata Sta Sara Ihsas janana
Na Me Shata Sta Sara Ihsas janana2022 · Альбом · Nasir Methakhel
Релиз Ishqa War Khata de Karama
Ishqa War Khata de Karama2022 · Альбом · Nasir Methakhel
Релиз Cha Di Sa darta wayali
Cha Di Sa darta wayali2022 · Альбом · Nasir Methakhel
Релиз Wakht Teri PA Apkhpal Kali k
Wakht Teri PA Apkhpal Kali k2022 · Альбом · Nasir Methakhel
Релиз A Da Nawe Kal Mubaraki
A Da Nawe Kal Mubaraki2022 · Альбом · Nasir Methakhel
Релиз Bega Me Pa Zargi Qise Da Gran
Bega Me Pa Zargi Qise Da Gran2022 · Альбом · Nasir Methakhel
Релиз Toor Ghanam Rang De Tape
Toor Ghanam Rang De Tape2022 · Альбом · Nasir Methakhel
Релиз Qurban De Sham Qurban
Qurban De Sham Qurban2022 · Альбом · Nasir Methakhel
Релиз Watan Rata Yadegi
Watan Rata Yadegi2022 · Альбом · Nasir Methakhel
Релиз Sta Yadoona Dastan
Sta Yadoona Dastan2022 · Альбом · Nasir Methakhel
Релиз Ishq Tapeze
Ishq Tapeze2022 · Альбом · Nasir Methakhel

Похожие артисты

Nasir Methakhel
Артист

Nasir Methakhel

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож