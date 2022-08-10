О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Waqas Durrani

Waqas Durrani

Альбом  ·  2022

Bs Da We Dagha Sitam Der Da Kana

#Поп
Waqas Durrani

Артист

Waqas Durrani

Релиз Bs Da We Dagha Sitam Der Da Kana

#

Название

Альбом

1

Трек Bs Da We Dagha Sitam Der Da Kana

Bs Da We Dagha Sitam Der Da Kana

Waqas Durrani

Bs Da We Dagha Sitam Der Da Kana

7:17

Информация о правообладателе: Waqas Studio
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Kar Kawi Tolo Dunyaa
Kar Kawi Tolo Dunyaa2024 · Сингл · Waqas Durrani
Релиз Khkuli De Abad We
Khkuli De Abad We2024 · Альбом · Waqas Durrani
Релиз Da Sta Yadona Rasara Di
Da Sta Yadona Rasara Di2024 · Сингл · Waqas Durrani
Релиз Sta Meena Tar Matlab Wa
Sta Meena Tar Matlab Wa2024 · Сингл · Waqas Durrani
Релиз Baghair La Yara Me Akhtar De
Baghair La Yara Me Akhtar De2024 · Сингл · Muskan Khattak
Релиз Pa Bal Watan Ke Musafara
Pa Bal Watan Ke Musafara2024 · Сингл · Ulfat Jan
Релиз Raka Yow Jaam Saqi
Raka Yow Jaam Saqi2024 · Сингл · Waqas Durrani
Релиз Tabdili Ka Bazaar He
Tabdili Ka Bazaar He2024 · Сингл · Waqas Durrani
Релиз Darta Sa Wayal Janan
Darta Sa Wayal Janan2024 · Сингл · Imran Showqi
Релиз Na Kro Parwah Yarano
Na Kro Parwah Yarano2024 · Сингл · Waqas Durrani
Релиз Zra Darna Ro Ro Sabra Wama
Zra Darna Ro Ro Sabra Wama2024 · Сингл · Waqas Durrani
Релиз Meena Meena Na Kre
Meena Meena Na Kre2024 · Сингл · Waqas Durrani
Релиз Sta Marzi Da Ka Raze
Sta Marzi Da Ka Raze2024 · Сингл · Waqas Durrani
Релиз Zama Khyalona Ye Pa Makh
Zama Khyalona Ye Pa Makh2024 · Сингл · Waqas Durrani

Похожие артисты

Waqas Durrani
Артист

Waqas Durrani

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож