,

Génération 90

,

Nostalgie années 90

Альбом  ·  2021

90's RnB Nostalgia

#Поп

Артист

Релиз 90's RnB Nostalgia

#

Название

Альбом

1

Трек I Have Nothing

I Have Nothing

Lady Diva

90's RnB Nostalgia

4:47

2

Трек When a Man Loves a Woman

When a Man Loves a Woman

The Countdown Singers

90's RnB Nostalgia

3:44

3

Трек Got 'Til It's Gone

Got 'Til It's Gone

Regina Avenue

90's RnB Nostalgia

3:55

4

Трек Don't Walk Away

Don't Walk Away

Cool Sisters

90's RnB Nostalgia

3:39

5

Трек Again

Again

Regina Avenue

90's RnB Nostalgia

3:41

6

Трек My Lovin' (You're Never Gonna Get It)

My Lovin' (You're Never Gonna Get It)

Regina Avenue

90's RnB Nostalgia

4:18

7

Трек Sweet Thing

Sweet Thing

Regina Avenue

90's RnB Nostalgia

3:36

8

Трек Close to You

Close to You

Rainbow Connection

90's RnB Nostalgia

4:04

9

Трек Opposites Attract

Opposites Attract

2 Steps Up

90's RnB Nostalgia

4:21

10

Трек Exhale (Shoop Shoop) [From "Waiting to Exhale"]

Exhale (Shoop Shoop) [From "Waiting to Exhale"]

Lady Diva

90's RnB Nostalgia

3:19

11

Трек Practice What You Preach

Practice What You Preach

The Blue Rubatos

90's RnB Nostalgia

5:36

12

Трек Angel of Mine

Angel of Mine

Regina Avenue

90's RnB Nostalgia

4:19

13

Трек Love Shoulda Brought You Home

Love Shoulda Brought You Home

Regina Avenue

90's RnB Nostalgia

4:53

14

Трек Feel Good

Feel Good

CDM Mixmasters

90's RnB Nostalgia

3:25

15

Трек Thieves in the Temple

Thieves in the Temple

The Funky Groove Connection

90's RnB Nostalgia

3:19

16

Трек The Dark End of the Street

The Dark End of the Street

Detroit Soul Sensation

90's RnB Nostalgia

2:31

17

Трек Never Let Her Slip Away

Never Let Her Slip Away

MoodBlast

90's RnB Nostalgia

3:15

18

Трек Romantic

Romantic

2 Steps Up

90's RnB Nostalgia

3:59

19

Трек The Right Kind of Love

The Right Kind of Love

The Blue Rubatos

90's RnB Nostalgia

5:06

20

Трек Me - U = Blue

Me - U = Blue

Graham Blvd

90's RnB Nostalgia

4:24

21

Трек Spellbound

Spellbound

2 Steps Up

90's RnB Nostalgia

4:40

22

Трек Killing Me Softly

Killing Me Softly

Fresh Beat MCs

90's RnB Nostalgia

5:06

23

Трек Tales from the Hood

Tales from the Hood

Fresh Beat MCs

90's RnB Nostalgia

3:47

24

Трек Baby Baby Baby

Baby Baby Baby

Graham Blvd

90's RnB Nostalgia

5:14

Информация о правообладателе: Bring It On Music
