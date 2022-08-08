О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Ulfat Jan

Ulfat Jan

Сингл  ·  2022

Las Ma Parta Pa Dua

#Со всего мира
Ulfat Jan

Артист

Ulfat Jan

Релиз Las Ma Parta Pa Dua

#

Название

Альбом

1

Трек Las Ma Parta Pa Dua

Las Ma Parta Pa Dua

Ulfat Jan

Las Ma Parta Pa Dua

8:26

Информация о правообладателе: Lal Asim
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Mozafare
Mozafare2025 · Сингл · Gb Sp
Релиз Da Yar Lewane Starge
Da Yar Lewane Starge2024 · Сингл · Ulfat Jan
Релиз Sta Da Meene Lewane Yam
Sta Da Meene Lewane Yam2024 · Сингл · makhdoom Dawar
Релиз Janana Pasarlai Sho
Janana Pasarlai Sho2024 · Сингл · Ulfat Jan
Релиз Da Zrh Hbry
Da Zrh Hbry2024 · Сингл · Ulfat Jan
Релиз Dase Taweez Waka Peera
Dase Taweez Waka Peera2024 · Сингл · Ulfat Jan
Релиз Makra Shakona Pa Ma
Makra Shakona Pa Ma2024 · Сингл · Ulfat Jan
Релиз Tora Lawangeena
Tora Lawangeena2024 · Сингл · Ulfat Jan
Релиз Pa Bal Watan Ke Musafara
Pa Bal Watan Ke Musafara2024 · Сингл · Ulfat Jan
Релиз Za Pa Dase Akhtar Sa Kram
Za Pa Dase Akhtar Sa Kram2024 · Сингл · Ulfat Jan
Релиз Za Ye Intazar Kawom
Za Ye Intazar Kawom2024 · Сингл · Ulfat Jan
Релиз Da Kushney Akhter kushali
Da Kushney Akhter kushali2024 · Сингл · Ulfat Jan
Релиз Starge Khomari Lari
Starge Khomari Lari2024 · Сингл · Ulfat Jan
Релиз Grana Akhtar De Mubarak Sha
Grana Akhtar De Mubarak Sha2024 · Сингл · Ulfat Jan

Похожие артисты

Ulfat Jan
Артист

Ulfat Jan

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож