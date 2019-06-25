О нас

Pop Hits

Pop Hits

,

Billboard Top 100 Hits

,

The '60s Rock All Stars

Альбом  ·  2019

The Ultimate 60's Playlist

#Поп
Pop Hits

Артист

Pop Hits

Релиз The Ultimate 60's Playlist

#

Название

Альбом

1

Трек My Girl

My Girl

Detroit Soul Sensation

The Ultimate 60's Playlist

2:54

2

Трек Twist and Shout

Twist and Shout

The New Merseysiders

The Ultimate 60's Playlist

2:29

3

Трек Magic Carpet Ride

Magic Carpet Ride

Knightsbridge

The Ultimate 60's Playlist

2:54

4

Трек Somebody to Love

Somebody to Love

The Purple Gaze

The Ultimate 60's Playlist

2:59

5

Трек Lucy in the Sky with Diamonds

Lucy in the Sky with Diamonds

The New Merseysiders

The Ultimate 60's Playlist

3:32

6

Трек And I Love Her

And I Love Her

The New Merseysiders

The Ultimate 60's Playlist

2:28

7

Трек Hello, Goodbye

Hello, Goodbye

The New Merseysiders

The Ultimate 60's Playlist

2:38

8

Трек Try a Little Tenderness

Try a Little Tenderness

The Memphis Wheels

The Ultimate 60's Playlist

3:31

9

Трек Let's Twist Again

Let's Twist Again

Blue Suede Daddys

The Ultimate 60's Playlist

2:20

10

Трек Sherry

Sherry

The Topdales

The Ultimate 60's Playlist

2:35

11

Трек Strange Brew

Strange Brew

Graham Blvd

The Ultimate 60's Playlist

2:51

12

Трек I Only Want to Be with You

I Only Want to Be with You

Sweet Soul Express

The Ultimate 60's Playlist

2:07

13

Трек Words

Words

The Comptones

The Ultimate 60's Playlist

3:08

14

Трек Don't Let Me Be Misunderstood

Don't Let Me Be Misunderstood

The New Merseysiders

The Ultimate 60's Playlist

2:12

15

Трек Shout

Shout

The Swinging Peppermints

The Ultimate 60's Playlist

2:54

16

Трек If You Wanna Be Happy

If You Wanna Be Happy

Blue Suede Daddys

The Ultimate 60's Playlist

2:22

17

Трек Goldfinger

Goldfinger

Starlite Singers

The Ultimate 60's Playlist

2:48

18

Трек You Showed Me

You Showed Me

The Topdales

The Ultimate 60's Playlist

3:06

19

Трек Lay Lady Lay

Lay Lady Lay

The Comptones

The Ultimate 60's Playlist

3:12

20

Трек Please Please Please

Please Please Please

Central Funk

The Ultimate 60's Playlist

2:43

21

Трек I Just Don't Know What to Do with Myself

I Just Don't Know What to Do with Myself

Sweet Soul Express

The Ultimate 60's Playlist

2:51

Информация о правообладателе: Stoked Music
Волна по релизу

