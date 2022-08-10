Информация о правообладателе: SKK Production
Альбом · 2022
Ta Taba Tola Zindagi Darkawam
#
Название
Альбом
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы исполнителя
Wafa Nan Saba Nasta2024 · Сингл · Shafi Esar
Pa Shaista Ho Ki Bacha Ye Ka Wazir Ye2024 · Сингл · Shafi Esar
Sardaro2024 · Сингл · Shafi Esar
Kakari Ghari2024 · Сингл · Shafi Esar
Mashar Mahmmud Khan Zmauzh2024 · Сингл · Shafi Esar
Dy Janan Da Gul Zawani2024 · Сингл · Shafi Esar
Zama Shaiste Laila2024 · Альбом · Shafi Esar
Bas Ka Shinkhali2024 · Альбом · Shafi Esar
Pa Nazar Ba Ka Janan2024 · Альбом · Shafi Esar
Gran Qandahar Ta Zo2024 · Альбом · Shafi Esar
Yaw War Wakhanda2024 · Альбом · Shafi Esar
Makawa Ishare Injilai2024 · Альбом · Shafi Esar
Sama Tanhahi Da2024 · Альбом · Shafi Esar
Ma Telephone Ko2024 · Альбом · Shafi Esar