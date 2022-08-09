О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Информация о правообладателе: AGUGAI
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Жан аға
Жан аға2024 · Сингл · Гулжанат Мухамеджан
Релиз Ән ағам
Ән ағам2023 · Сингл · Гулжанат Мухамеджан
Релиз Бір ғанибет
Бір ғанибет2023 · Сингл · Гулжанат Мухамеджан
Релиз Қазақ қызы
Қазақ қызы2023 · Сингл · Гулжанат Мухамеджан
Релиз Неліктен үндемедің...
Неліктен үндемедің...2023 · Сингл · Марат Қабылбеков
Релиз Жүрекке әмір жүрмейді екен...
Жүрекке әмір жүрмейді екен...2023 · Сингл · Гулжанат Мухамеджан
Релиз Қызға тілек!
Қызға тілек!2022 · Альбом · Гулжанат Мухамеджан
Релиз Өмірдің заңы осындай Еркем
Өмірдің заңы осындай Еркем2022 · Альбом · Гулжанат Мухамеджан

Похожие артисты

Гулжанат Мухамеджан
Артист

Гулжанат Мухамеджан

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож