О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Lovekush Dungri

Lovekush Dungri

Альбом  ·  2022

Pyar Say Jyada Nasha Beer Ma Daru Ma

#Со всего мира
Lovekush Dungri

Артист

Lovekush Dungri

Релиз Pyar Say Jyada Nasha Beer Ma Daru Ma

#

Название

Альбом

1

Трек Lal Lugdi Lehraw Jhando Aadiwasiyo Ko

Lal Lugdi Lehraw Jhando Aadiwasiyo Ko

Lovekush Dungri

Pyar Say Jyada Nasha Beer Ma Daru Ma

10:16

2

Трек Pyar Say Jyada Nasha Beer Ma Daru Ma

Pyar Say Jyada Nasha Beer Ma Daru Ma

Lovekush Dungri

Pyar Say Jyada Nasha Beer Ma Daru Ma

7:01

3

Трек Mast Looking Feet Kadiya Teri Heroine Lag Re

Mast Looking Feet Kadiya Teri Heroine Lag Re

Lovekush Dungri

Pyar Say Jyada Nasha Beer Ma Daru Ma

10:23

4

Трек Gaal Tamatar Hoth Lag Angoor Sa

Gaal Tamatar Hoth Lag Angoor Sa

Lovekush Dungri

Pyar Say Jyada Nasha Beer Ma Daru Ma

8:29

5

Трек Julfya Me Chori Butterfly Julfya Me

Julfya Me Chori Butterfly Julfya Me

Lovekush Dungri

Pyar Say Jyada Nasha Beer Ma Daru Ma

11:55

6

Трек Photo Bhayela Ki Dikh Kanchan Ka Chuda Me

Photo Bhayela Ki Dikh Kanchan Ka Chuda Me

Lovekush Dungri

Pyar Say Jyada Nasha Beer Ma Daru Ma

10:16

7

Трек Bandh Deve Rakhi

Bandh Deve Rakhi

Lovekush Dungri

Pyar Say Jyada Nasha Beer Ma Daru Ma

9:23

Информация о правообладателе: Poswal Brother
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Jyanu 18 Saal Ki Hegi
Jyanu 18 Saal Ki Hegi2025 · Сингл · Lovekush Dungri
Релиз Chori I Hate You Bole Gi Dil Thode Gi
Chori I Hate You Bole Gi Dil Thode Gi2023 · Сингл · Lovekush Dungri
Релиз Chora Re Dev Uthni Seva P Nagin Sasr Jaye GI
Chora Re Dev Uthni Seva P Nagin Sasr Jaye GI2023 · Сингл · Lovekush Dungri
Релиз Make Up Chare Ko Karave Palour Jave
Make Up Chare Ko Karave Palour Jave2023 · Сингл · Lovekush Dungri
Релиз Rajasthan Maya famous Nerash Meena Ko
Rajasthan Maya famous Nerash Meena Ko2023 · Сингл · Lovekush Dungri
Релиз Dever Ler Ler Nach Nai Nai Bhabi Ka
Dever Ler Ler Nach Nai Nai Bhabi Ka2023 · Сингл · Lovekush Dungri
Релиз DJ Baje Tho Mero Baj Dodi Hat ja Foranti
DJ Baje Tho Mero Baj Dodi Hat ja Foranti2023 · Сингл · Veer Singh Banota
Релиз Chora R Tu Kala Mai Gori Tharo Maro Match Ko Khav
Chora R Tu Kala Mai Gori Tharo Maro Match Ko Khav2023 · Сингл · Lovekush Dungri
Релиз Chudo Nagfadi Ko Fahr Nagin Dance DJ Pe
Chudo Nagfadi Ko Fahr Nagin Dance DJ Pe2023 · Сингл · Lovekush Dungri
Релиз Chora Ik Su badkar Ik Mil Karolo Jila Mai
Chora Ik Su badkar Ik Mil Karolo Jila Mai2023 · Сингл · Lovekush Dungri
Релиз Chudo Nagmani Ko Farahai Nagin Nach BA Aagi
Chudo Nagmani Ko Farahai Nagin Nach BA Aagi2023 · Сингл · Lovekush Dungri
Релиз Mitha Lage R Amrud Janu Thara Bagicha Ka
Mitha Lage R Amrud Janu Thara Bagicha Ka2023 · Сингл · Lovekush Dungri
Релиз Ishq Mai Risk Uthai Man Chori Pyar M Aukat Dikhai Tan
Ishq Mai Risk Uthai Man Chori Pyar M Aukat Dikhai Tan2023 · Сингл · Lovekush Dungri
Релиз Photo tana Tan Ave Chori Tom Phone Apple Ko
Photo tana Tan Ave Chori Tom Phone Apple Ko2023 · Сингл · Lovekush Dungri

Похожие артисты

Lovekush Dungri
Артист

Lovekush Dungri

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож