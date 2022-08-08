О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Sadiq Naraz

Sadiq Naraz

Альбом  ·  2022

Janan Zma Roze Ky

#Со всего мира
Sadiq Naraz

Артист

Sadiq Naraz

Релиз Janan Zma Roze Ky

#

Название

Альбом

1

Трек Akhir Ba Tol Kalai Badal Se

Akhir Ba Tol Kalai Badal Se

Sadiq Naraz

Janan Zma Roze Ky

8:14

2

Трек Bya Saba Na Wrzam

Bya Saba Na Wrzam

Sadiq Naraz

Janan Zma Roze Ky

7:21

3

Трек Da Ashna Gham

Da Ashna Gham

Sadiq Naraz

Janan Zma Roze Ky

10:40

4

Трек Da Ghro Leawanai

Da Ghro Leawanai

Sadiq Naraz

Janan Zma Roze Ky

6:27

5

Трек Da Marg Pr Bester

Da Marg Pr Bester

Sadiq Naraz

Janan Zma Roze Ky

5:29

6

Трек Da Janan Shunde

Da Janan Shunde

Sadiq Naraz

Janan Zma Roze Ky

10:20

7

Трек Da Tajraba Da

Da Tajraba Da

Sadiq Naraz

Janan Zma Roze Ky

6:31

8

Трек Da Zra Pa Madarsa Ke

Da Zra Pa Madarsa Ke

Sadiq Naraz

Janan Zma Roze Ky

8:46

9

Трек Da2Qam Ao Da Watan

Da2Qam Ao Da Watan

Sadiq Naraz

Janan Zma Roze Ky

4:16

10

Трек Da Zwani Shaista

Da Zwani Shaista

Sadiq Naraz

Janan Zma Roze Ky

8:44

11

Трек Ghamaz Pezhane

Ghamaz Pezhane

Sadiq Naraz

Janan Zma Roze Ky

4:55

12

Трек Gran Me Wy

Gran Me Wy

Sadiq Naraz

Janan Zma Roze Ky

5:37

13

Трек Grana Guzara Da

Grana Guzara Da

Sadiq Naraz

Janan Zma Roze Ky

9:45

14

Трек Janan Yadezhe

Janan Yadezhe

Sadiq Naraz

Janan Zma Roze Ky

8:52

15

Трек Janan Zma Roze Ky

Janan Zma Roze Ky

Sadiq Naraz

Janan Zma Roze Ky

7:47

16

Трек Ka Janan Raza Lar Se

Ka Janan Raza Lar Se

Sadiq Naraz

Janan Zma Roze Ky

7:58

17

Трек Pa Mena Rata Gora

Pa Mena Rata Gora

Sadiq Naraz

Janan Zma Roze Ky

7:29

18

Трек Pa Khola Ba So Nan

Pa Khola Ba So Nan

Sadiq Naraz

Janan Zma Roze Ky

8:53

19

Трек Par Ma Bande

Par Ma Bande

Sadiq Naraz

Janan Zma Roze Ky

5:06

20

Трек Ta Hear Wama

Ta Hear Wama

Sadiq Naraz

Janan Zma Roze Ky

6:03

21

Трек Stare Ghamo

Stare Ghamo

Sadiq Naraz

Janan Zma Roze Ky

12:13

22

Трек Che Par Ma Bande

Che Par Ma Bande

Sadiq Naraz

Janan Zma Roze Ky

8:03

23

Трек Da Raqeb Yar So

Da Raqeb Yar So

Sadiq Naraz

Janan Zma Roze Ky

5:31

24

Трек Che Sok We

Che Sok We

Sadiq Naraz

Janan Zma Roze Ky

14:13

Информация о правообладателе: Akbar Sahel
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Za Yam Armanjen
Za Yam Armanjen2024 · Сингл · Sadiq Naraz
Релиз Os Kho Meena Nasta
Os Kho Meena Nasta2024 · Сингл · Sadiq Naraz
Релиз Ka Sok Razi Ka Na Razi
Ka Sok Razi Ka Na Razi2024 · Альбом · Sadiq Naraz
Релиз Shunde De Sra De
Shunde De Sra De2024 · Сингл · Sadiq Naraz
Релиз Spani Khulgai Da Janan
Spani Khulgai Da Janan2024 · Альбом · Sadiq Naraz
Релиз Japa Hao Wafa Sta Pa Sharafat Hara
Japa Hao Wafa Sta Pa Sharafat Hara2024 · Альбом · Sadiq Naraz
Релиз Da Zal Akhtar Me
Da Zal Akhtar Me2024 · Альбом · Sadiq Naraz
Релиз Bus Domry Po Swalam Janana Che Kata Mi Wakal
Bus Domry Po Swalam Janana Che Kata Mi Wakal2024 · Сингл · Sadiq Naraz
Релиз Shkuli Nan Mi Yadezhi
Shkuli Nan Mi Yadezhi2023 · Альбом · Sadiq Naraz
Релиз Raghali Yo Badara
Raghali Yo Badara2023 · Альбом · Sadiq Naraz
Релиз Pa Lawanantob Zaram
Pa Lawanantob Zaram2023 · Альбом · Sadiq Naraz
Релиз Na Mi Ka Khpal
Na Mi Ka Khpal2023 · Альбом · Sadiq Naraz
Релиз Za Pa Nasho Shpa
Za Pa Nasho Shpa2023 · Сингл · Sadiq Naraz
Релиз Nan Shpa Ba Di Dalah Vi
Nan Shpa Ba Di Dalah Vi2023 · Альбом · Sadiq Naraz

Похожие артисты

Sadiq Naraz
Артист

Sadiq Naraz

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож