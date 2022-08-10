О нас

Bakhan Minawal

Bakhan Minawal

,

Bahram Jan

Альбом  ·  2022

Meena Ba Kawama - Gharanai

#Со всего мира
Bakhan Minawal

Артист

Bakhan Minawal

Релиз Meena Ba Kawama - Gharanai

#

Название

Альбом

1

Трек Badshah Wazira Yara - Gharanai

Badshah Wazira Yara - Gharanai

Bahram Jan

,

Bakhan Minawal

Meena Ba Kawama - Gharanai

3:47

2

Трек Bahrage Starge

Bahrage Starge

Bahram Jan

,

Bakhan Minawal

Meena Ba Kawama - Gharanai

10:11

3

Трек Bakht Chi Tota She - Gharanai

Bakht Chi Tota She - Gharanai

Bahram Jan

,

Bakhan Minawal

Meena Ba Kawama - Gharanai

10:31

4

Трек Bangari Bangari Naray Ka Waye

Bangari Bangari Naray Ka Waye

Bahram Jan

,

Bakhan Minawal

Meena Ba Kawama - Gharanai

5:37

5

Трек Bangari Bangari Naray Kaway

Bangari Bangari Naray Kaway

Bahram Jan

,

Bakhan Minawal

Meena Ba Kawama - Gharanai

2:22

6

Трек Baran Waro Waro Waray Day

Baran Waro Waro Waray Day

Bahram Jan

,

Bakhan Minawal

Meena Ba Kawama - Gharanai

4:07

7

Трек Charta Kho Rawra Didanona

Charta Kho Rawra Didanona

Bahram Jan

,

Bakhan Minawal

Meena Ba Kawama - Gharanai

2:43

8

Трек Chi Badshahi Me Jora Wala - Gharanai

Chi Badshahi Me Jora Wala - Gharanai

Bahram Jan

,

Bakhan Minawal

Meena Ba Kawama - Gharanai

10:37

9

Трек Da Khapal Naseeb Na Me Gila She - Gharanai

Da Khapal Naseeb Na Me Gila She - Gharanai

Bahram Jan

,

Bakhan Minawal

Meena Ba Kawama - Gharanai

13:08

10

Трек Da Yar Kose Ta Maza

Da Yar Kose Ta Maza

Bahram Jan

,

Bakhan Minawal

Meena Ba Kawama - Gharanai

5:01

11

Трек Da Zama Da Janan Kor D

Da Zama Da Janan Kor D

Bahram Jan

,

Bakhan Minawal

Meena Ba Kawama - Gharanai

10:09

12

Трек Grana Weli Weli

Grana Weli Weli

Bahram Jan

,

Bakhan Minawal

Meena Ba Kawama - Gharanai

6:46

13

Трек Janana Sta Ki Guna Nashta - Gharanai

Janana Sta Ki Guna Nashta - Gharanai

Bahram Jan

,

Bakhan Minawal

Meena Ba Kawama - Gharanai

12:36

14

Трек Ka Gran Janan Me Killi Ke Malma She

Ka Gran Janan Me Killi Ke Malma She

Bahram Jan

,

Bakhan Minawal

Meena Ba Kawama - Gharanai

3:34

15

Трек Khula Ki Ya Salgi We

Khula Ki Ya Salgi We

Bahram Jan

,

Bakhan Minawal

Meena Ba Kawama - Gharanai

6:58

16

Трек Laila Pa Bagh Ki Sare Marhe

Laila Pa Bagh Ki Sare Marhe

Bahram Jan

,

Bakhan Minawal

Meena Ba Kawama - Gharanai

8:35

17

Трек Malgari De Takra De

Malgari De Takra De

Bahram Jan

,

Bakhan Minawal

Meena Ba Kawama - Gharanai

2:31

18

Трек Nan Kho Zana Gharib Didan Ta Khama Kha Rasha

Nan Kho Zana Gharib Didan Ta Khama Kha Rasha

Bahram Jan

,

Bakhan Minawal

Meena Ba Kawama - Gharanai

5:11

19

Трек Nashta Lailo Nashta Lailo

Nashta Lailo Nashta Lailo

Bahram Jan

,

Bakhan Minawal

Meena Ba Kawama - Gharanai

7:29

20

Трек Pa Akhirat Pa Naray Kam

Pa Akhirat Pa Naray Kam

Bahram Jan

,

Bakhan Minawal

Meena Ba Kawama - Gharanai

8:50

Информация о правообладателе: ASM Production
Волна по релизу

