Sadiq Naraz

Sadiq Naraz

Альбом  ·  2022

Pa Zhwand Zama

#Со всего мира
Sadiq Naraz

Артист

Sadiq Naraz

Релиз Pa Zhwand Zama

#

Название

Альбом

1

Трек Leawane Kram Da Sahra

Leawane Kram Da Sahra

Sadiq Naraz

Pa Zhwand Zama

5:31

2

Трек Khpal Saqe Ye

Khpal Saqe Ye

Sadiq Naraz

Pa Zhwand Zama

6:48

3

Трек Loya Khudaya

Loya Khudaya

Sadiq Naraz

Pa Zhwand Zama

5:45

4

Трек Ma Zharal Tar Mashama

Ma Zharal Tar Mashama

Sadiq Naraz

Pa Zhwand Zama

4:50

5

Трек Mele Afghanistan

Mele Afghanistan

Sadiq Naraz

Pa Zhwand Zama

5:07

6

Трек Na Akhter Dai

Na Akhter Dai

Sadiq Naraz

Pa Zhwand Zama

4:47

7

Трек Pa Khwane Yare

Pa Khwane Yare

Sadiq Naraz

Pa Zhwand Zama

6:21

8

Трек Nema Shpa Grana Ma

Nema Shpa Grana Ma

Sadiq Naraz

Pa Zhwand Zama

10:38

9

Трек Pa Zhwand Zama

Pa Zhwand Zama

Sadiq Naraz

Pa Zhwand Zama

7:59

10

Трек Pakar Me Naso

Pakar Me Naso

Sadiq Naraz

Pa Zhwand Zama

9:02

11

Трек Ra Kal Daghona

Ra Kal Daghona

Sadiq Naraz

Pa Zhwand Zama

5:07

12

Трек Raza Pa Mena Ke

Raza Pa Mena Ke

Sadiq Naraz

Pa Zhwand Zama

1:13

13

Трек Pr Ma Teayare De

Pr Ma Teayare De

Sadiq Naraz

Pa Zhwand Zama

10:15

14

Трек Sa Wakam Khudaya

Sa Wakam Khudaya

Sadiq Naraz

Pa Zhwand Zama

10:01

15

Трек Sa Zama Khata Wa

Sa Zama Khata Wa

Sadiq Naraz

Pa Zhwand Zama

7:01

16

Трек Shpa Teara Kam

Shpa Teara Kam

Sadiq Naraz

Pa Zhwand Zama

3:46

17

Трек Sta Da Hanzolo

Sta Da Hanzolo

Sadiq Naraz

Pa Zhwand Zama

5:31

Информация о правообладателе: Akbar Sahel
