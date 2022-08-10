О нас

Amin Shabab Official
Волна по релизу


Другие альбомы исполнителя

Релиз Sare Che Somra Zrawar Khwand Kawi
Sare Che Somra Zrawar Khwand Kawi2024 · Сингл · Amin Shabab
Релиз Noom Da Sakhawat Lare
Noom Da Sakhawat Lare2024 · Сингл · Amin Shabab
Релиз Sanga Zai Da Kai Las Porta
Sanga Zai Da Kai Las Porta2024 · Сингл · Amin Shabab
Релиз Sta Laka Golai Stargi
Sta Laka Golai Stargi2023 · Сингл · Amin Shabab
Релиз Zmuzh La Zro Sa Lambe
Zmuzh La Zro Sa Lambe2023 · Сингл · Amin Shabab
Релиз Zma Zargai Pa Ta Wadan
Zma Zargai Pa Ta Wadan2023 · Сингл · Amin Shabab
Релиз Mozh Sta La Kale Wlaro
Mozh Sta La Kale Wlaro2023 · Сингл · Amin Shabab
Релиз War Me Pa Zarge Kawe
War Me Pa Zarge Kawe2023 · Альбом · Amin Shabab
Релиз Jor Day Par Dosti Janan
Jor Day Par Dosti Janan2023 · Сингл · Amin Shabab
Релиз Nare Waham Watata Janana
Nare Waham Watata Janana2023 · Альбом · Amin Shabab
Релиз Gran Da Dwa Rata Kawe
Gran Da Dwa Rata Kawe2023 · Альбом · Amin Shabab
Релиз Taswer Na Wo Zaray Ma Ke
Taswer Na Wo Zaray Ma Ke2023 · Альбом · Amin Shabab
Релиз Day Da Gull Pa Shan
Day Da Gull Pa Shan2023 · Сингл · Amin Shabab
Релиз Zma Aw Da Gran Mena
Zma Aw Da Gran Mena2023 · Альбом · Amin Shabab

