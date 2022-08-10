Информация о правообладателе: Amin Shabab Official
Альбом · 2022
Zra Me Lata Na Na Sabrezhe
Другие альбомы исполнителя
Sare Che Somra Zrawar Khwand Kawi2024 · Сингл · Amin Shabab
Noom Da Sakhawat Lare2024 · Сингл · Amin Shabab
Sanga Zai Da Kai Las Porta2024 · Сингл · Amin Shabab
Sta Laka Golai Stargi2023 · Сингл · Amin Shabab
Zmuzh La Zro Sa Lambe2023 · Сингл · Amin Shabab
Zma Zargai Pa Ta Wadan2023 · Сингл · Amin Shabab
Mozh Sta La Kale Wlaro2023 · Сингл · Amin Shabab
War Me Pa Zarge Kawe2023 · Альбом · Amin Shabab
Jor Day Par Dosti Janan2023 · Сингл · Amin Shabab
Nare Waham Watata Janana2023 · Альбом · Amin Shabab
Gran Da Dwa Rata Kawe2023 · Альбом · Amin Shabab
Taswer Na Wo Zaray Ma Ke2023 · Альбом · Amin Shabab
Day Da Gull Pa Shan2023 · Сингл · Amin Shabab
Zma Aw Da Gran Mena2023 · Альбом · Amin Shabab