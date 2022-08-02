О нас

Информация о правообладателе: Rojin Müzik
Волна по релизу

Другие альбомы исполнителя

Релиз Le Dine Were
Le Dine Were2023 · Альбом · Koma Gel
Релиз Xanamın
Xanamın2023 · Альбом · Koma Gel
Релиз Buk Bırın
Buk Bırın2023 · Альбом · Koma Gel
Релиз Mergezer
Mergezer2022 · Альбом · Koma Gel
Релиз Keça Muxtar
Keça Muxtar2022 · Альбом · Koma Gel
Релиз Çiyaye Me
Çiyaye Me2022 · Альбом · Koma Gel
Релиз Hay Zerye
Hay Zerye2022 · Альбом · Koma Gel
Релиз Dayike
Dayike2022 · Альбом · Koma Gel
Релиз Keçıke Bırın
Keçıke Bırın2022 · Альбом · Koma Gel
Релиз Ax Lawuko
Ax Lawuko2022 · Альбом · Koma Gel
Релиз Yeli ha yeli
Yeli ha yeli2022 · Альбом · Koma Gel
Релиз Buhar Çu
Buhar Çu2022 · Альбом · Koma Gel
Релиз Yar Dıllo
Yar Dıllo2022 · Альбом · Koma Gel
Релиз Yare Yare
Yare Yare2022 · Альбом · Koma Gel

Koma Gel
Koma Gel

