О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Давид Фёдорович Ойстрах

Давид Фёдорович Ойстрах

,

Orchestre National De La Radiodiffusion Francaise

,

Otto Klemperer

Сингл  ·  2022

Johannes Brahms: Concerto for Violin and Orchestra in D Major, Op. 77

#Классическая

1 лайк

Давид Фёдорович Ойстрах

Артист

Давид Фёдорович Ойстрах

Релиз Johannes Brahms: Concerto for Violin and Orchestra in D Major, Op. 77

#

Название

Альбом

1

Трек Concerto for Violin and Orchestra in D Major, Op. 77: I. Allegro non troppo

Concerto for Violin and Orchestra in D Major, Op. 77: I. Allegro non troppo

Давид Фёдорович Ойстрах

,

Otto Klemperer

,

Orchestre National De La Radiodiffusion Francaise

Johannes Brahms: Concerto for Violin and Orchestra in D Major, Op. 77

22:30

2

Трек Concerto for Violin and Orchestra in D Major, Op. 77: II. Adagio

Concerto for Violin and Orchestra in D Major, Op. 77: II. Adagio

Давид Фёдорович Ойстрах

,

Otto Klemperer

,

Orchestre National De La Radiodiffusion Francaise

Johannes Brahms: Concerto for Violin and Orchestra in D Major, Op. 77

9:48

3

Трек Concerto for Violin and Orchestra in D Major, Op. 77: III. Allegro giocoso

Concerto for Violin and Orchestra in D Major, Op. 77: III. Allegro giocoso

Давид Фёдорович Ойстрах

,

Otto Klemperer

,

Orchestre National De La Radiodiffusion Francaise

Johannes Brahms: Concerto for Violin and Orchestra in D Major, Op. 77

8:25

Информация о правообладателе: GazzaLadra
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз 3-й и 4-й Бранденбургские Концерты Соль Мажор
3-й и 4-й Бранденбургские Концерты Соль Мажор2025 · Альбом · Московский камерный оркестр
Релиз Vivaldi: Concerto Grosso for 2 Violins, Strings and Continuo in a Minor, Op.3/8, Rv 522
Vivaldi: Concerto Grosso for 2 Violins, Strings and Continuo in a Minor, Op.3/8, Rv 5222024 · Сингл · Давид Фёдорович Ойстрах
Релиз Brahms: Concerto for Violin and Orchestra in D Major, Op. 77
Brahms: Concerto for Violin and Orchestra in D Major, Op. 772024 · Сингл · Давид Фёдорович Ойстрах
Релиз Tchaikovsky: Concerto for Violin and Orchestra in D Major, Op. 35
Tchaikovsky: Concerto for Violin and Orchestra in D Major, Op. 352024 · Сингл · Давид Фёдорович Ойстрах
Релиз Beethoven: Violin Romance No. 1 in G Major, Op. 40, No. 2 in F Major, Op. 50
Beethoven: Violin Romance No. 1 in G Major, Op. 40, No. 2 in F Major, Op. 502024 · Сингл · Sir Eugene Goossens
Релиз Bach: Concerto for Violin, Strings and Continuo in E Major, BWV 1042
Bach: Concerto for Violin, Strings and Continuo in E Major, BWV 10422024 · Сингл · Wiener Symphoniker
Релиз Bach: Concerto for 2 Violins, Strings and Continuo in D Minor, BWV 1043
Bach: Concerto for 2 Violins, Strings and Continuo in D Minor, BWV 10432024 · Сингл · Igor Oistrach
Релиз Bach: Concerto For Violin, Strings and Continuo in A Minor, BWV 1041
Bach: Concerto For Violin, Strings and Continuo in A Minor, BWV 10412024 · Сингл · Wiener Symphoniker
Релиз Bruch: Scottish Fantasy in E-Flat Major, Op. 46
Bruch: Scottish Fantasy in E-Flat Major, Op. 462024 · Сингл · Jascha Horenstein
Релиз Hindemith: Violin Concerto
Hindemith: Violin Concerto2024 · Сингл · London Symphony Orchestra
Релиз Oistrakh Collection, Vol. 14: Live from Sweden
Oistrakh Collection, Vol. 14: Live from Sweden2023 · Альбом · Давид Фёдорович Ойстрах
Релиз David Oistrakh on Tour (Live in Turin, April 5, 1965)
David Oistrakh on Tour (Live in Turin, April 5, 1965)2023 · Альбом · Давид Фёдорович Ойстрах
Релиз David Oistrakh on Tour. Live in Vienna, 1968
David Oistrakh on Tour. Live in Vienna, 19682023 · Альбом · Давид Фёдорович Ойстрах
Релиз Beethoven: Trio No. 7 in B-Flat Major, Op. 97 (Archduke)
Beethoven: Trio No. 7 in B-Flat Major, Op. 97 (Archduke)2023 · Сингл · Давид Фёдорович Ойстрах

Похожие альбомы

Релиз Bruch: Violin Concerto No. 1 in G Minor, Op. 26 , Mozart: Violin Concerto No. 4, K.218, in D
Bruch: Violin Concerto No. 1 in G Minor, Op. 26 , Mozart: Violin Concerto No. 4, K.218, in D1962 · Сингл · Jascha Heifetz
Релиз Брамс: Концерт для скрипки с оркестром
Брамс: Концерт для скрипки с оркестром1985 · Альбом · Виктор Третьяков
Релиз Bruch: Violin Concerto; Scottish Fantasia
Bruch: Violin Concerto; Scottish Fantasia1982 · Сингл · Rudolf Kempe
Релиз Леонид Коган. Неизданное (Live)
Леонид Коган. Неизданное (Live)2024 · Альбом · Государственный симфонический оркестр СССР
Релиз New York Philharmonic - Dvořák
New York Philharmonic - Dvořák2021 · Альбом · New York Philharmonic
Релиз Brahms: Violin Concerto
Brahms: Violin Concerto2015 · Альбом · Itzhak Perlman
Релиз Romantic Violin: A Love Affair (Vol. 3)
Romantic Violin: A Love Affair (Vol. 3)1996 · Альбом · Various Artists
Релиз Summer Vibes Classical: Beethoven
Summer Vibes Classical: Beethoven2021 · Альбом · Ludwig van Beethoven
Релиз Bruch: Violin Concerto No. 1, Op. 26
Bruch: Violin Concerto No. 1, Op. 261993 · Альбом · Maxim Vengerov
Релиз Mendelssohn, Bruch, Saint, Saens: Violin Concertos
Mendelssohn, Bruch, Saint, Saens: Violin Concertos2009 · Альбом · Various Artists
Релиз Paganini: Violin Concerto No. 1 · Sonata Napoleone · I Palpiti · Perpetuela
Paganini: Violin Concerto No. 1 · Sonata Napoleone · I Palpiti · Perpetuela1994 · Сингл · Charles Dutoit
Релиз Dvořák & Brahms: Violin Concertos
Dvořák & Brahms: Violin Concertos2000 · Альбом · Maxim Vengerov
Релиз Brahms/Bruch: Concerto Per Violino
Brahms/Bruch: Concerto Per Violino1982 · Альбом · Uto Ughi
Релиз Bruch: Kol Nidrei - Variations for Cello and Orchestra
Bruch: Kol Nidrei - Variations for Cello and Orchestra2009 · Альбом · Various Artists

Похожие артисты

Давид Фёдорович Ойстрах
Артист

Давид Фёдорович Ойстрах

Karel Ancerl
Артист

Karel Ancerl

Bach Buster
Артист

Bach Buster

3 Part Soda Fugue
Артист

3 Part Soda Fugue

Joe McLaughlin
Артист

Joe McLaughlin

I'll Be Bach
Артист

I'll Be Bach

Ансамбль солистов Симф. оркестра Московской гос. филармонии
Артист

Ансамбль солистов Симф. оркестра Московской гос. филармонии

Игорь Ойстрах
Артист

Игорь Ойстрах

Eric Whitacre
Артист

Eric Whitacre

Ruggero Leoncavallo
Артист

Ruggero Leoncavallo

Gürzenich Orchester Köln
Артист

Gürzenich Orchester Köln

My Little Remix
Артист

My Little Remix

Norbert Neukamp
Артист

Norbert Neukamp