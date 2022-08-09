О нас

Basit Naeemi

Basit Naeemi

Альбом  ·  2022

Yar Is Gali

Контент 18+

#Со всего мира
Basit Naeemi

Артист

Basit Naeemi

Релиз Yar Is Gali

#

Название

Альбом

1

Трек Chup Reh Gaye Han

Chup Reh Gaye Han

Basit Naeemi

Yar Is Gali

6:06

2

Трек Ik Phul Motiye Da

Ik Phul Motiye Da

Basit Naeemi

Yar Is Gali

9:12

3

Трек Jadan Peendey Han Khush Thindey Han

Jadan Peendey Han Khush Thindey Han

Basit Naeemi

Yar Is Gali

7:49

4

Трек Mahiya Yaad Awey Na

Mahiya Yaad Awey Na

Basit Naeemi

Yar Is Gali

5:44

5

Трек Mara Hey Ta Mara Sahi

Mara Hey Ta Mara Sahi

Basit Naeemi

Yar Is Gali

4:59

6

Трек Nal Merey Koi Chaley

Nal Merey Koi Chaley

Basit Naeemi

Yar Is Gali

6:06

7

Трек Oye Gali Bewafawan Di

Oye Gali Bewafawan Di

Basit Naeemi

Yar Is Gali

6:56

8

Трек Pyar Nal Na Sahi

Pyar Nal Na Sahi

Basit Naeemi

Yar Is Gali

7:03

9

Трек Rog Lag Giya Hey

Rog Lag Giya Hey

Basit Naeemi

Yar Is Gali

5:28

10

Трек Sadey Hal Sajnran

Sadey Hal Sajnran

Basit Naeemi

Yar Is Gali

5:45

11

Трек Sajnran Daikh Wanj Mix

Sajnran Daikh Wanj Mix

Basit Naeemi

Yar Is Gali

12:58

12

Трек Terey Lor Pay Gai

Terey Lor Pay Gai

Basit Naeemi

Yar Is Gali

8:22

13

Трек Wang Way Dhola

Wang Way Dhola

Basit Naeemi

Yar Is Gali

3:23

14

Трек Yar Is Gali

Yar Is Gali

Basit Naeemi

Yar Is Gali

6:00

Информация о правообладателе: Basit Naeemi Official
