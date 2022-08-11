Сингл · 2022
Wolfgang Amadeus Mozart: Horn Concertos No. 1 - 4
#
Название
Альбом
1
Wolfgang Amadeus Mozart: Horn Concertos No. 1 - 4
4:57
2
Wolfgang Amadeus Mozart: Horn Concertos No. 1 - 4
3:35
3
Horn Concerto No. 2 in E-Flat Major, K. 417: I. Allegro maestoso
Wolfgang Amadeus Mozart: Horn Concertos No. 1 - 4
6:45
4
Wolfgang Amadeus Mozart: Horn Concertos No. 1 - 4
3:57
5
Wolfgang Amadeus Mozart: Horn Concertos No. 1 - 4
3:37
6
Wolfgang Amadeus Mozart: Horn Concertos No. 1 - 4
7:04
7
Horn Concerto No. 3 in E-Flat Major, K. 447: II. Romance: Larghetto
Wolfgang Amadeus Mozart: Horn Concertos No. 1 - 4
5:05
8
Wolfgang Amadeus Mozart: Horn Concertos No. 1 - 4
3:50
9
Horn Concerto No. 4 in E-Flat Major, K. 495: I. Allegro moderato
Wolfgang Amadeus Mozart: Horn Concertos No. 1 - 4
8:21
10
Horn Concerto No. 4 in E-Flat Major, K. 495: II. Romanza: Andante
Wolfgang Amadeus Mozart: Horn Concertos No. 1 - 4
4:38
