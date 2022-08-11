О нас

Alan Civil

Alan Civil

,

Philharmonia Orchestra

,

Otto Klemperer

Сингл  ·  2022

Wolfgang Amadeus Mozart: Horn Concertos No. 1 - 4

#Классическая

1 лайк

Alan Civil

Артист

Alan Civil

Релиз Wolfgang Amadeus Mozart: Horn Concertos No. 1 - 4

#

Название

Альбом

1

Трек Horn Concerto No. 1 in D Major, K. 412: I. Allegro

Horn Concerto No. 1 in D Major, K. 412: I. Allegro

Philharmonia Orchestra

,

Otto Klemperer

,

Alan Civil

Wolfgang Amadeus Mozart: Horn Concertos No. 1 - 4

4:57

2

Трек Horn Concerto No. 1 in D Major, K. 412: II. Rondo: Allegro

Horn Concerto No. 1 in D Major, K. 412: II. Rondo: Allegro

Philharmonia Orchestra

,

Otto Klemperer

,

Alan Civil

Wolfgang Amadeus Mozart: Horn Concertos No. 1 - 4

3:35

3

Трек Horn Concerto No. 2 in E-Flat Major, K. 417: I. Allegro maestoso

Horn Concerto No. 2 in E-Flat Major, K. 417: I. Allegro maestoso

Philharmonia Orchestra

,

Otto Klemperer

,

Alan Civil

Wolfgang Amadeus Mozart: Horn Concertos No. 1 - 4

6:45

4

Трек Horn Concerto No. 2 in E-Flat Major, K. 417: II. Andante

Horn Concerto No. 2 in E-Flat Major, K. 417: II. Andante

Philharmonia Orchestra

,

Otto Klemperer

,

Alan Civil

Wolfgang Amadeus Mozart: Horn Concertos No. 1 - 4

3:57

5

Трек Horn Concerto No. 2 in E-Flat Major, K. 417: III. Rondo

Horn Concerto No. 2 in E-Flat Major, K. 417: III. Rondo

Philharmonia Orchestra

,

Otto Klemperer

,

Alan Civil

Wolfgang Amadeus Mozart: Horn Concertos No. 1 - 4

3:37

6

Трек Horn Concerto No. 3 in E-Flat Major, K. 447: I. Allegro

Horn Concerto No. 3 in E-Flat Major, K. 447: I. Allegro

Philharmonia Orchestra

,

Otto Klemperer

,

Alan Civil

Wolfgang Amadeus Mozart: Horn Concertos No. 1 - 4

7:04

7

Трек Horn Concerto No. 3 in E-Flat Major, K. 447: II. Romance: Larghetto

Horn Concerto No. 3 in E-Flat Major, K. 447: II. Romance: Larghetto

Philharmonia Orchestra

,

Otto Klemperer

,

Alan Civil

Wolfgang Amadeus Mozart: Horn Concertos No. 1 - 4

5:05

8

Трек Horn Concerto No. 3 in E-Flat Major, K. 447: III. Allegro

Horn Concerto No. 3 in E-Flat Major, K. 447: III. Allegro

Philharmonia Orchestra

,

Otto Klemperer

,

Alan Civil

Wolfgang Amadeus Mozart: Horn Concertos No. 1 - 4

3:50

9

Трек Horn Concerto No. 4 in E-Flat Major, K. 495: I. Allegro moderato

Horn Concerto No. 4 in E-Flat Major, K. 495: I. Allegro moderato

Philharmonia Orchestra

,

Otto Klemperer

,

Alan Civil

Wolfgang Amadeus Mozart: Horn Concertos No. 1 - 4

8:21

10

Трек Horn Concerto No. 4 in E-Flat Major, K. 495: II. Romanza: Andante

Horn Concerto No. 4 in E-Flat Major, K. 495: II. Romanza: Andante

Philharmonia Orchestra

,

Otto Klemperer

,

Alan Civil

Wolfgang Amadeus Mozart: Horn Concertos No. 1 - 4

4:38

11

Трек Horn Concerto No. 4 in E-Flat Major, K. 495: III. Rondo: Allegro vivace

Horn Concerto No. 4 in E-Flat Major, K. 495: III. Rondo: Allegro vivace

Philharmonia Orchestra

,

Otto Klemperer

,

Alan Civil

Wolfgang Amadeus Mozart: Horn Concertos No. 1 - 4

3:33

Информация о правообладателе: GazzaLadra
