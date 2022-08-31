О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Typeevil

Typeevil

Альбом  ·  2022

Schizophrenia

Контент 18+

#Хип-хоп
Typeevil

Артист

Typeevil

Релиз Schizophrenia

#

Название

Альбом

1

Трек Спроси моих

Спроси моих

Typeevil

Schizophrenia

2:18

2

Трек Update

Update

Typeevil

,

Babydrag

Schizophrenia

1:34

3

Трек Не я

Не я

Typeevil

Schizophrenia

2:00

4

Трек Чилл

Чилл

Typeevil

,

Babydrag

Schizophrenia

2:45

Информация о правообладателе: Union Distribution
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Дым
Дым2024 · Сингл · Typeevil
Релиз Палитра
Палитра2024 · Сингл · Typeevil
Релиз Невесомость
Невесомость2024 · Сингл · DILL.KRAI
Релиз Алексимития
Алексимития2023 · Альбом · Typeevil
Релиз Не помню Prod. by shieffboy
Не помню Prod. by shieffboy2023 · Сингл · Typeevil
Релиз Один
Один2023 · Сингл · Typeevil
Релиз Небо prod. by Ezomi Beats
Небо prod. by Ezomi Beats2023 · Сингл · Typeevil
Релиз Просит
Просит2023 · Сингл · Typeevil
Релиз Я знаю
Я знаю2023 · Сингл · Typeevil
Релиз Больно prod. by msblack & Lourenz
Больно prod. by msblack & Lourenz2023 · Сингл · Typeevil
Релиз Выше (Prod. By Midasxxx)
Выше (Prod. By Midasxxx)2023 · Сингл · КАЙЛИ
Релиз Former Kitty
Former Kitty2023 · Сингл · Typeevil
Релиз Двигай
Двигай2022 · Сингл · Typeevil
Релиз Меня не найти
Меня не найти2022 · Сингл · Typeevil

Похожие артисты

Typeevil
Артист

Typeevil

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож