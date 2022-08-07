О нас

Meena Mashoom

Meena Mashoom

Альбом  ·  2022

Pa Zra Parhar Parhar Yam

#Со всего мира
Meena Mashoom

Артист

Meena Mashoom

Релиз Pa Zra Parhar Parhar Yam

#

Название

Альбом

1

Трек Pa Zra Parhar Parhar Yam

Pa Zra Parhar Parhar Yam

Meena Mashoom

Pa Zra Parhar Parhar Yam

7:01

Информация о правообладателе: Meena Mashoom Official
Волна по релизу

Волна по релизу


Другие альбомы исполнителя

Релиз Zarama Dilbar Yada Wam
Zarama Dilbar Yada Wam2024 · Сингл · Meena Mashoom
Релиз Za Ba Darezam Wata Taa
Za Ba Darezam Wata Taa2024 · Альбом · Meena Mashoom
Релиз Da Zmari Itihad
Da Zmari Itihad2024 · Альбом · Meena Mashoom
Релиз Zama Pa Zwand Ki
Zama Pa Zwand Ki2024 · Альбом · Meena Mashoom
Релиз Ho Yara Ghwarm Bs Yow Ta
Ho Yara Ghwarm Bs Yow Ta2023 · Сингл · Meena Mashoom
Релиз Da Zuwani Marag Pa Mazar Whrlara
Da Zuwani Marag Pa Mazar Whrlara2023 · Сингл · Meena Mashoom
Релиз Bewafa De Se Tabah
Bewafa De Se Tabah2023 · Сингл · Meena Mashoom
Релиз Da Da Sho Azmaryano Kor
Da Da Sho Azmaryano Kor2023 · Альбом · Meena Mashoom
Релиз Tori Stargi
Tori Stargi2023 · Альбом · Meena Mashoom
Релиз Bewafa Janan Tapay
Bewafa Janan Tapay2023 · Сингл · Meena Mashoom
Релиз Zama Maraz Di Da Zra
Zama Maraz Di Da Zra2023 · Альбом · Meena Mashoom
Релиз Pa Facebook De Tasveer Rashi
Pa Facebook De Tasveer Rashi2022 · Сингл · Meena Mashoom
Релиз Sta Da Lasa Mram Bewafa
Sta Da Lasa Mram Bewafa2022 · Сингл · Meena Mashoom
Релиз Pa Zra Parhar Parhar Yam
Pa Zra Parhar Parhar Yam2022 · Альбом · Meena Mashoom

