О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Abhishek Jheel

Abhishek Jheel

Альбом  ·  2022

PYAR ME DHOKHO

#Со всего мира
Abhishek Jheel

Артист

Abhishek Jheel

Релиз PYAR ME DHOKHO

#

Название

Альбом

1

Трек PYAR ME DHOKHO

PYAR ME DHOKHO

Abhishek Jheel

PYAR ME DHOKHO

7:50

Информация о правообладателе: Tanu Music
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Chora Rab Ne Ghadyo Fursat Me Diil Bhayeli Ko
Chora Rab Ne Ghadyo Fursat Me Diil Bhayeli Ko2024 · Сингл · Abhishek Jheel
Релиз Jyanu Teri Smile P Margo
Jyanu Teri Smile P Margo2024 · Сингл · Abhishek Jheel
Релиз Chori Tu Has Gi Man Bas Gi
Chori Tu Has Gi Man Bas Gi2024 · Сингл · Abhishek Jheel
Релиз Garmi Lage Kamra M
Garmi Lage Kamra M2024 · Сингл · Abhishek Jheel
Релиз Jyanu Garmi Ka Sijan M Gowa Ghumba Chala
Jyanu Garmi Ka Sijan M Gowa Ghumba Chala2024 · Сингл · Abhishek Jheel
Релиз Pi R Redbull Bhul Gai
Pi R Redbull Bhul Gai2024 · Сингл · Abhishek Jheel
Релиз M Duwa Pyar Ki Mangu Ri
M Duwa Pyar Ki Mangu Ri2024 · Сингл · Abhishek Jheel
Релиз Chori Thari Mohobbt M Kai Jadu
Chori Thari Mohobbt M Kai Jadu2024 · Сингл · Abhishek Jheel
Релиз Dil Ku Tu Ko Dikh Jyan
Dil Ku Tu Ko Dikh Jyan2024 · Сингл · Abhishek Jheel
Релиз Jyanu Aakhya Su Aakhya Milba De
Jyanu Aakhya Su Aakhya Milba De2024 · Сингл · Abhishek Jheel
Релиз Aagi Chahra Pe Chamak
Aagi Chahra Pe Chamak2024 · Сингл · Abhishek Jheel
Релиз Kun Kha Gi Phone N P I Love Ladla Tone
Kun Kha Gi Phone N P I Love Ladla Tone2024 · Сингл · Abhishek Jheel
Релиз M Duwa Pyar Ki Mangu
M Duwa Pyar Ki Mangu2024 · Сингл · Abhishek Jheel
Релиз Zaher Khar Mar Jaugo Karegi To Or Su Shadi
Zaher Khar Mar Jaugo Karegi To Or Su Shadi2024 · Сингл · Abhishek Jheel

Похожие артисты

Abhishek Jheel
Артист

Abhishek Jheel

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож